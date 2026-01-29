Heiratsantrag: Patrick verrät im Dschungelcamp seine Pläne

Herzklopfen im Dschungelcamp: Am siebten Tag der Show spricht Patrick Romer (30) am Lagerfeuer so offen über seine Gefühle wie selten zuvor. Gegenüber Sänger Gil Ofarim (43) gesteht der Bauer sucht Frau-Star, dass seine Freundin Annelie Henze für ihn "die Liebe seines Lebens" sei und fügt entschlossen hinzu: "Das ist die Letzte definitiv." Auf Gils neugierige Nachfrage nach einem möglichen Heiratsantrag verrät Patrick, dass seine Partnerin längst darauf warte: "Aber ich warte noch auf den richtigen Moment! Beim ersten Treffen habe ich gewusst: Die will ich. Am ersten Abend habe ich schon die Schwiegermutter, also die Mutter von Annelie, angerufen: 'Du Schwiegermutter, ich will die Annelie', habe ich gesagt. Nix anbrennen lassen! Das passt so mega."

Im Camp schwärmt er weiter davon, wie gut die Beziehung funktioniert und wie viel Vertrauen zwischen den beiden herrscht. Annelie habe sogar Zugriff auf sein Handy, betont er – für ihn ein Zeichen größter Nähe. Wenn sie sich nicht sehen, lassen die beiden nachts einfach die Leitung offen, schlafen mit dem Handy neben sich ein und sagen sich morgens nur noch "Guten Morgen, Schatz", bevor jeder in seinen Tag startet. Während Patrick über seine Pläne spricht, erzählt auch Gil, wie glücklich er mit seiner aktuellen Freundin ist: Man denke und fühle gleich, unterstütze einander und habe "keine Geheimnisse voreinander", schwärmt der Musiker.

Die Liebe beschäftigt an diesem Tag aber nicht nur Patrick und Gil. Auch Umut Tekin (28) kommt im Gespräch mit Mitcamper Hubert Fella (58) auf das Thema Zukunft zu sprechen. Der Realitystar träumt laut von Hochzeit und gleich mehreren Kindern und gesteht, dass er sich eine große Familie wünscht. Hubert rät ihm jedoch zur Vorsicht: Er solle sich mit dem Heiraten Zeit lassen und lieber eine Partnerin fernab der Reality-Welt suchen. Umut wiederum fragt sich, wie er überhaupt herausfinden könne, ob eine Frau ihn wirklich als Menschen mag oder nur wegen seines Fernsehruhms interessant findet. Hubert versucht, den TV-Star zu beruhigen und versichert ihm, dass der richtige Moment und die richtige Frau irgendwann ganz von selbst kämen – so wie Patrick es jetzt mit Annelie erlebt.

RTL Gil Ofarim und Patrick Romer, Dschungelcamp 2026

Promiflash Patrick Romer und seine Freundin Annelie Henze auf einer Fashionshow in Berlin, 2024

RTL Umut Tekin dun Hubert Fella, Dschungelcamp 2026