Dschungel-Kracher: Ariel räumt in der Prüfung ordentlich ab

Große Überraschung am siebten Tag im Dschungelcamp: Ariel wächst in der luftigen Prüfung "Das TraumAschiff" über sich hinaus und räumt in schwindelerregender Höhe ab. Schon früh am Morgen wird der Realitystar erneut von den Zuschauern in die Dschungelprüfung gewählt – inzwischen zum siebten Mal in Folge. Gemeinsam mit Mirja du Mont (50) und Samira Yavuz (32) macht sich die Schweizerin auf den Weg zur Aufgabe, die es in sich hat: Rund 40 Meter hoch über dem Blätterdach muss sie auf einem wackeligen Parcours Sterne einsammeln, während ihr die Zeit davonrennt. Unter ihr gähnt die Tiefe, vor ihr ein schwankendes Schiff – und am Ende ein Schreckmoment, der allen den Atem stocken lässt.

Obwohl Ariel lachend zugibt, sie sei inzwischen "fast daran gewöhnt", jeden Morgen zur Prüfung antreten zu müssen, zeigt sie sich diesmal deutlich konzentrierter. Von einer Startplattform aus arbeitet sie sich über Koffer und schmale Bretter, auf denen Ameisen wimmeln, und balanciert dann über bewegliche Fässer in Richtung Schiff. Schon auf diesem Weg holt sie mehrere Sterne und bleibt trotz Quieken und Juchzen erstaunlich ruhig. Auf dem "TraumAschiff" wird es noch härter: Instabile Flächen, Eimer und Kisten voller Mehlwürmer und Schaben, dazu riskante Kletterpassagen, die ihr alles abverlangen. Insgesamt erspielt sie neun von zwölf möglichen Sternen, bevor die Plattform unter ihr plötzlich wegklappt und sie schreiend in der Luft hängt. Erst wieder unten am Boden kann Ariel durchatmen – und strahlt, als Jan Köppen (42) und Sonja Zietlow (57) ihr bestätigen, was für eine starke Leistung sie abgeliefert hat. "Respekt, eine tolle Leistung", lobt Jan, während Sonja ergänzt: "Wir sind stolz auf dich!"

Nicht alle Stars waren am siebten Tag zum Kampf um die Sterne zugelassen. Wie der Sender zuvor bestätigt hatte, blieben Nicole Belstler-Boettcher (62), Hubert Fella (58), Samira und Simone Ballack (49) aus medizinischen Gründen von der Prüfung ausgeschlossen. Ein Sprecher erklärte laut Bild: "Die Gesundheit und Sicherheit unserer Stars hat immer oberste Priorität." Die vier Camper waren zwar fit genug fürs normale Lagerleben, sollten aber zur eigenen Sicherheit an diesem Tag nicht antreten. Hubert hatte bereits vor seinem Einzug über Probleme mit dem Knie berichtet, Simone kämpft mit Rückenbeschwerden, Samira leidet an einer ausgeprägten Skoliose und Nicole hatte sich bei einer Schatzsuche im Camp beide Knie aufgeschlagen.

Anzeige Anzeige

RTL Ariel im Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

RTL Ariel im Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

RTL Samira Yavuz im Dschungelcamp 2026