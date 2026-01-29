Kalkül? Ariel vertraut Eva Benetatous Entschuldigung nicht

Versöhnung oder doch nur Taktik? Am Lagerfeuer im Dschungelcamp wagt Eva Benetatou (33) den nächsten Anlauf und sucht das Gespräch mit Ariel, mit der sie sich in den vergangenen Tagen heftig gefetzt hat. Vor versammelter Runde, während Ariel oben in ihrer Liege liegt, spricht Eva sie direkt an und will die Wogen glätten. Sie entschuldigt sich mit den Worten: "Ich würde nie dein Kind angreifen. Es tut mir leid, wenn das so rübergekommen ist." Ariel hört zu, nickt, akzeptiert die Entschuldigung und legt selbst nach: Für die Beleidigung "Du bist Schmutz!" bittet sie ihrerseits um Verzeihung. Gleichzeitig stellt die Reality-Bekanntheit klar, sie habe Eva nie als "Schlampe" bezeichnet. Nach außen wirkt die Szene fast harmonisch, beide Frauen lächeln – doch hinter den Kulissen sieht es ganz anders aus.

Denn kaum sitzt Ariel im Dschungeltelefon, kippt die Stimmung. Dort macht die Love Fool-Bekanntheit unmissverständlich klar, dass sie Eva kein Stück vertraut. Ironisch erklärt sie, sie und Eva seien jetzt "beste Freunde – natürlich nicht" und legt nach: "Ich würde keinem Feind so eine Freundin wünschen wie Eva." Für Ariel riecht die Aussprache nach reinem Kalkül: Tag sechs im Camp, die Rauswahlen stehen vor der Tür, und aus ihrer Sicht müsse Eva jetzt eben an ihrem Image arbeiten, damit es für sie nicht "knapp" werde. Unter vier Augen berichtet Ariel Samira Yavuz (32) von Evas Annäherung, und ihre Mitcamperin wird deutlich: Sie glaube keine Sekunde an echte Reue. "Es ist eine Lüge. Sie meint nichts ehrlich und ernst. Es ist ihr scheißegal."

Schon wenige Tage zuvor waren die Fronten zwischen Eva und Ariel völlig verhärtet. Beim berüchtigten "Kotzella-Festival" mussten beide gemeinsam mit Gil Ofarim (43) zur Dschungelprüfung antreten – doch noch bevor es losging, eskalierte der Streit. Eva warf Ariel vor, auf Menschen einzutreten, "die schon am Boden sind", und machte kein Geheimnis daraus, dass sie Ariels Umgang als Mutter kritisch sieht: "Wenn du diese Werte deiner Tochter vermitteln willst, dann tust du mir leid." Für Ariel war damit endgültig Schluss mit lustig. "Meine Tochter hat hier nichts verloren! Nimm mein Kind nicht in den Mund", schoss sie zurück. Die Stimmung war angespannt, Teamwork unmöglich – und so kehrten die drei Stars am Ende ohne einen einzigen Stern zurück ins Camp.

RTL Ariel im Dschungelcamp 2026

RTL Eva Benetatou im Dschungelcamp 2026

RTL Samira Yavuz und Ariel im Dschungelcamp 2026