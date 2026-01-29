Mit Gils Ex telefoniert: Simone macht kryptische Andeutungen

Im Dschungelcamp werden kryptische Andeutungen gemacht: Ex-Spielerfrau Simone Ballack (49) konfrontiert Sänger Gil Ofarim (43) vor laufenden Kameras mit einer brisanten Information aus seinem Privatleben. Die Unternehmerin verrät, dass sie Gils Ex-Frau Verena aus München kennt – und sogar kurz vor ihrem Einzug ins Camp mit ihr telefoniert hat. "Ich habe mit Verena noch telefoniert, bevor ich hierhin gekommen bin", erklärt Simone im Plausch mit Gil. Der wirkt sichtlich überrascht: "Ihr kennt euch?! Kennst du auch meine Kinder?" Simone kennt nur seine Tochter und schwärmt: "Ganz zauberhaft." Doch dann wird es ernst: Simone steigt tief in das Thema Trennung ein und bringt Gil damit hörbar aus dem Konzept. Zuvor deutete auch Mirja du Mont (50) an, mehr über Gil zu wissen. Sie berichtete, dass die Ex des Musikers wohl ein Jahr lang die gemeinsamen Kinder nicht sehen durfte. Mehr verriet sie zu der Situation allerdings nicht.

Im gemeinsamen Gespräch lässt Simone nicht locker und bohrt weiter nach. "Vielleicht möchtest du ja dazu was sagen?", fordert sie Gil mit Blick auf das Ehe-Aus mit Verena auf. Der Musiker bleibt gefasst und betont im Camp-Gespräch: "Ich werde hier nichts Schlechtes über meine Exfrau sagen. Es gibt auch keinen Grund dazu." Doch Simone reicht diese Antwort nicht: "Es geht ja auch nicht um das, was jetzt ist, sondern wie es war bei der Trennung. „Also, du bist der Meinung, du hast nichts falsch gemacht?" Gil reagiert vorsichtig und deutet komplizierte Umstände an: "Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, das, was passiert ist, war nicht unsere Entscheidung. Die Entscheidungen treffen in den meisten Fällen die Jugendämter und die Richter! Und alles Weitere wäre nicht fair und nicht in Ordnung!" Simone selbst streut dann weitere Rätsel: "Ich könnte ja ein, zwei Sachen sagen, aber ich kann nicht. Ich kann nichts sagen, aus einem Grund, den kann ich euch erst danach erzählen, weil es gibt da eine Überschneidung mit meinem Privatleben." Mitbewohnerin Samira Yavuz (32) platzt daraufhin im Dschungeltelefon der Kragen. "Was ist das für eine Staffel, in der keiner quatscht? Was ist das denn? Wieso redet hier keiner?", schimpft sie.

Spätestens wenn es um seine Kinder geht, wird Gil emotional. Schon vor zwei Tagen ließ der Musiker am Lagerfeuer im Gespräch mit Stephen Dürr (51) tief blicken. "Ich habe Sorgen um meine Kids und ob sie sich dumme Sprüche an der Schule anhören müssen", gestand Gil ernst und sichtlich bewegt. Seine Kinder seien für ihn das Wichtigste, und die öffentliche Aufmerksamkeit setze ihm zu: "Wenn überall das Gesicht deines Vaters zu sehen ist und dann stehen fürchterliche Sachen über mich… Das ist nicht okay." Besonders habe ihn überrascht, wie extrem die Reaktionen auf seine Person ausfallen. "Dieser Hass, diese Anti-Haltung, hätte ich nicht gedacht", sagte der Camp-Bewohner leise.

Collage: RTL, RTL Collage: Gil Ofarim und Simone Ballack

RTL Simone Ballack und Samira Yavuz, Dschungelcamp 2026

RTL Gil Ofarim, Dschungelcamp 2026