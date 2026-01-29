Simone Ballack packt aus: Sie hat keinen Kontakt zur Familie

Im Dschungelcamp wird es in einer stillen Nachtwache zwischen Simone Ballack (49) und Mirja du Mont (50) plötzlich sehr ernst. Während die beiden über ihre Vergangenheit sprechen, fragt Mirja vorsichtig nach, wie das Verhältnis von Simone zu ihren Eltern heute ist. Die Antwort der dreifachen Mutter fällt deutlich aus: kein Kontakt – weder zur Mutter noch zum Vater. "Mit meiner Mutter seit 14 Jahren und meinen Vater habe ich auch seit der Beerdigung [von Emilio] nicht mehr gesehen", offenbart sie. Im Camp und im Dschungeltelefon öffnet sich Simone daraufhin so privat wie selten und spricht über schmerzhafte Familienbrüche, ihre Kindheit als Scheidungskind und den Verlust ihres Sohnes.

Simone erzählt, dass ihre Mutter sie damals aus dem Haus geworfen habe und sie seitdem keinerlei Beziehung mehr zu ihr wolle. "Für mich ist das auch nicht meine Mutter, sondern irgendeine Person, die ich nicht kenne", sagt die Hotelière. Im Dschungeltelefon blickt sie auf ihre eigene Kindheit zurück: Ihre Eltern trennten sich, als sie sieben Jahre alt war, davor erinnert sie sich nach eigenen Worten vor allem an Streit. Manche Muster würden sich wiederholen, erklärt sie, nun sei sie selbst geschieden. Ganz anders sei die Lage bei ihren Kindern: Zu ihren Söhnen beschreibt Simone eine sehr enge Bindung – eine Nähe, die auch nach dem Tod von Emilio für sie spürbar geblieben sei.

Besonders eindringlich schildert Simone den Moment, in dem sie nach eigener Wahrnehmung den Tod ihres Sohnes über die Distanz fühlte: Sie sei damals in Deutschland gewesen, Emilio in Portugal. "In der Nacht, in der mein Sohn verstorben ist, habe ich das ja gefühlt. Ich wusste es. [...] Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen und habe im Haus ganz laute Geräusche gehört. Ein lautes Klopfen und Hämmern, was ich überhaupt nicht zuordnen konnte. Das ging ganz lange bis zu dem Zeitpunkt, als mein Telefon klingelte und ich die Nachricht bekommen habe, dass Emilio verstorben ist", so die 49-Jährige. Seitdem schöpft sie viel Kraft aus ihrem Glauben an Engel und Energien.

RTL Simone Ballack im Dschungelcamp 2026

RTL Simone Ballack und Mirja du Mont im Dschungelcamp 2026

