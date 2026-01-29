Jimi Blue blockierte Yeliz bei Reality-Show

Die Reality-TV-Welt birgt oft turbulente Geschichten, und diesmal stehen Yeliz Koc (32) und Jimi Blue Ochsenknecht (34) im Fokus. In einer Instagram-Fragerunde enthüllte Yeliz, dass sie aufgrund von Jimi Blue nicht an der Realityshow "Are You The One – VIP" teilnehmen durfte. Eigentlich hatte sie sich nach eigener Aussage in jenem Jahr entschieden, erstmals dabei zu sein, doch dann kam die unerwartete Absage. Später will sie erfahren haben, dass Jimi Blue sie und ihren damaligen Partner bei der Show blockiert haben soll.

Die Möglichkeit, unliebsame Co-Stars vorab von der Teilnahme an gemeinsamen Projekten auszuschließen, sei laut Yeliz gängige Praxis bei solchen Formaten. Zunächst habe sie sich über die Absage gewundert, bis sie schließlich Einzelheiten erfuhr. Ihr Ex-Freund, dessen Name sie nicht nennt, soll damals behauptet haben, er habe von sich aus abgesagt, doch sie wisse, dass auch er durch das Veto von Jimi Blue ausgeschlossen wurde. Trotz des Ärgers zeigt sich Yeliz heute gelassen und sagt, sie sei im Nachhinein dankbar dafür, dass sie nicht bei der Show dabei war.

Yeliz und Jimi Blue haben eine gemeinsame Vergangenheit, die spätestens seit ihrer Trennung nicht immer konfliktfrei verläuft. Die beiden verbindet ein gemeinsames Kind, und in der Vergangenheit gab es bereits öffentliche Wortgefechte zwischen ihnen. Dennoch sieht Yeliz die Sache aus heutiger Sicht mit einem gewissen Humor und beschreibt in ihrer Instagram-Antwort, dass das Ganze sie davor bewahrt habe, eine Entscheidung zu treffen, die sie möglicherweise bereut hätte. Trotz der Spannungen scheint sie auf eine Weise Frieden mit diesem Kapitel geschlossen zu haben – zumindest in Bezug auf ihre verpasste Show-Teilnahme.

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc, Realitystar

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht, 2025

Imago Yeliz Koc bei der Premiere von Love Island VIP im Cinenova Kino in Köln, 03.09.2025