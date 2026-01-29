"Berechnend": Fans finden Eva Benetatous Entschuldigung fake

Im Dschungelcamp sorgt eine Entschuldigung von Eva Benetatou (33) derzeit für heftige Diskussionen. Die Reality-TV-Bekanntheit suchte am Lagerfeuer das Gespräch mit Mitcamperin Ariel und bot ihr den Frieden an, nachdem es zuvor tagelang Zoff zwischen den beiden gegeben hatte. Vor den Augen der anderen Campbewohner versuchte Eva, die Wogen zu glätten, und betonte, sie habe Ariels Kind nie angreifen wollen. Ariel nahm die Worte zunächst an, zeigte sich nach außen versöhnlich und wirkte, als sei der Streit beigelegt. Doch kaum war sie allein im Dschungeltelefon, ließ sie durchblicken, dass sie der Entschuldigung ihrer Mitstreiterin nicht vollständig traut. Fans des Formats sind ebenfalls gespalten – während einige die Geste loben, stößt das Timing der Entschuldigung, kurz vor dem Zuschauervoting, bei anderen auf große Skepsis.

Viele Zuschauer zweifeln an Evas Auftritt. In den Kommentaren unter einem Instagram-Beitrag des Formats heißt es: "Ab morgen können die Zuschauer rauswählen. Ich finde das Timing interessant." Andere glauben, die Entschuldigung sei rein strategisch, und kritisieren die Wortwahl: "'Es tut mir leid, wenn das so rübergekommen ist' ist keine Entschuldigung!" Wiederholt wird gefordert, Eva solle sich nicht nur bei Ariel, sondern auch bei Samira Yavuz (32) auf diese Art und Weise entschuldigen – und es zudem auch so meinen: "Ich glaube, ihr geht es im Kern darum, dass Eva sich aufrichtig entschuldigt und echte Reue zeigt". Andere Stimmen werden deutlich schärfer: "Eva ist berechnend, mehr nicht" und "Boah, wie berechnend Eva ist... ich hoffe, die Zuschauer durchschauen ihr Spielchen", heißt es.

Ganz einig sind sich die Zuschauer aber nicht. Einige Fans springen Eva in den Kommentaren offen zur Seite und verteidigen sie. Sie betonen, dass die zweifache Reality-Teilnehmerin Ariels Tochter nie beleidigt habe, während Ariel selbst im Streit deutlich ausfallender geworden sei. "Deshalb finde ich es gut, wie Eva auf Ariel zugeht, damit man im Camp in Ruhe zusammenleben kann", lobt ein User. Andere sprechen sogar von "wahrer Größe" und sind überzeugt, dass Eva nichts falsch gemacht habe. Die Diskussionen knüpfen an die vergangenen Tage im Camp an, in denen die ehemalige Bachelor-Kandidatin immer wieder ihre Grenzen testete – sowohl im Streit als auch beim Versuch, das Zusammenleben im Camp zu entspannen.

RTL Eva Benetatou im Dschungelcamp 2026

RTL Ariel, Dschungelcamp 2026

RTL Eva Benetatou und Ariel im Dschungelcamp 2026