Ray J auf wundersamer Genesung nach schweren Herzproblemen

Ray J (45) hat sich mit einem positiven Gesundheitsupdate zurückgemeldet, nachdem er Anfang des Jahres mit schwerwiegenden Problemen ins Krankenhaus eingeliefert worden war. Der Sänger, bekannt für Hits wie "One Wish", erklärte jetzt in einem Video – das laut OK! Magazin von einer Nachrichtenagentur erhalten wurde –, dass es ihm mittlerweile besser gehe. Gemeinsam mit seinem Manager, der an seiner Seite war, lobte er die Arbeit eines Arztes, der "Wunder vollbracht" habe. Der 45-Jährige schilderte eindrücklich, dass er während seiner jüngsten Erkrankung, einer Lungenentzündung, die zu einem dramatischen Abfall seiner Herzfunktion führte, Momente des Zweifels durchlebt habe. Seine Gesundheitssituation, so Ray J, sei zwischenzeitlich kritisch gewesen.

Die letzten Wochen waren für den Musiker geprägt von Erkenntnis und Einsicht in eigene Fehler. In einem emotionalen Instagram-Livestream gestand er, dass sein früherer Lebensstil mit Alkohol und Drogen erheblich zu seinem Zustand beigetragen habe. Ray J berichtete dabei von exzessivem Konsum und warnte vor den lebensbedrohlichen Konsequenzen, die daraus resultieren können: "Ich habe mich selbst an diesen Punkt gebracht, dachte, ich sei stark genug, alles zu bewältigen, aber das war nicht der Fall." Er reflektierte in diesem Zusammenhang auch über seine verbleibende Zeit auf Erden und die Verantwortung für seine Familie.

Erst vor wenigen Tagen hatte Ray in einem emotionalen Instagram-Video offenbart, wie schwer die letzten Wochen für ihn gewesen waren. "Mein Herz schlägt nur noch zu etwa 25 Prozent, aber solange ich fokussiert bleibe und auf dem richtigen Weg, wird alles gut, also danke für eure Gebete", wandte sich der Musiker an seine Fans. In der Bildunterschrift bedankte er sich außerdem für den Zuspruch: "Ich bin am Leben wegen eurer Gebete." Unterstützung bekam der Sänger in dieser Zeit vor allem von seiner Schwester Brandy (46) und seiner Kollegin Shila Hasanoff aus der Show "Love Cabin", die ihm in der Klinik zur Seite standen.

Getty Images Ray J, Sänger

Getty Images Ray J, Rapper

Getty Images Brandy und Ray J im April 2010