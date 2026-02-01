Bushido und Anna-Maria kündigen fast all ihren Angestellten

Fast das gesamte Hauspersonal ist Geschichte: Im Zuge ihrer Rückkehr nach Deutschland haben Rapper Bushido (47) und Anna-Maria Ferchichi (44) nahezu allen Angestellten gekündigt. Statt bisher sieben Helfern, die in Dubai mit im Haus der Familie lebten, bleibt künftig nur noch eine einzige Haushaltshilfe übrig. Dieser radikale Schnitt markiert den bewussten Start in ein neues Kapitel: weg vom luxuriösen Dubai-Alltag, hin zu einem bodenständigeren Familienleben in München-Grünwald. Nach über vier Jahren in den Emiraten richtet sich die Familie mit ihren acht Kindern dort gerade neu ein – künftig unterstützt durch ein neues Au-pair-Mädchen und vor allem durch deutlich mehr Eigenleistung im Haushalt. Anna-Maria machte die Entscheidung jetzt via Instagram publik und betonte, wie emotional der Abschied vom bisherigen Personal – darunter Reinigungskräfte, Nannys und Fahrer – für alle Beteiligten gewesen sei.

Aufgrund der engen Bindung zu den Angestellten hätten sich Bushido und Anna-Maria entschieden, sich für jeden von ihnen um entsprechende berufliche Möglichkeiten zu kümmern: Die meisten Mitarbeitenden seien bereits an befreundete Familien vermittelt worden, ein Fahrer und ein Hausmädchen dürften vorerst weiter im Haus der Familie in Dubai leben, bis sie ebenfalls neue Arbeitgeber gefunden haben. Zwei Nannys, zu denen ein besonders enges Vertrauensverhältnis bestand, hätten die Ferchichis "in Rente" geschickt: Sie durften auf die Philippinen zurückkehren und erhalten von der Familie weiterhin ihr Gehalt, um dort in eine Art frühen Ruhestand zu gehen. Beim Abschied am Freitagabend seien schließlich nicht nur bei Anna-Maria die Tränen gekullert.

Für das Paar bedeutet der Umzug damit nicht nur einen neuen Wohnort, sondern auch ein anderes Familienmodell. Aus einem streng durchorganisierten Alltag mit großem Personalstab wird ein deutlich bodenständigeres Zusammenleben, bei dem die Eltern mehr Zeit direkt mit den Kindern verbringen und Aufgaben im Haushalt selbst übernehmen. Anna-Maria gibt ihren Followern regelmäßig Einblicke in diese Veränderungen und spricht offen darüber, wie sehr ihr die Trennung von den langjährigen Helfern emotional nahegeht. Gleichzeitig beschäftigen das Paar auch weiterhin Zukunftsfragen rund um die wachsende Familie: In der Vergangenheit hatte Anna-Maria bereits angekündigt, ihre Kinderschar mithilfe einer Leihmutter im Ausland noch weiter zu vergrößern – ein Thema, über das sie in sozialen Medien immer wieder mit ihren Fans ins Gespräch kommt und das zeigt, wie intensiv sie sich mit ihrer Rolle als Mutter identifiziert.

IMAGO / Berlinfoto Bushido und Anna-Maria Ferchichi, Oktober 2024

Instagram / anna_maria_ferchichi Anis und Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kindern und den Nannys, Juli 2025

Instagram / bush1do Anna-Maria Ferchichi und Bushido im Juli 2025