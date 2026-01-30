Ariel meint: Eva flirtet seit Tagen mit Patrick im Dschungel

Tag acht im Dschungelcamp und die Stimmung knistert – zumindest, wenn man Ariel Glauben schenkt. Die Reality-TV-Teilnehmerin zeigt früh am Tag ihre verspielte Seite, als sie den schlafenden Umut Tekin (28) mit einem Grashalm wach kitzelt, doch nur wenig später schlägt ihre Laune um. Gemeinsam mit Samira Yavuz (32) macht sie sich auf den Weg zur Toilette, wo plötzlich Eva Benetatou (33) in ihr Visier gerät. Die sitzt zu diesem Zeitpunkt bei Patrick Romer (30) auf der Pritsche und versucht, den nachdenklichen Reality-Bauern aufzubauen, der sich Sorgen um seine Freundin Annelie Henze draußen macht. Ariel ist überzeugt: Zwischen Eva und Patrick läuft mehr als nur freundschaftlicher Trost – und sie nimmt kein Blatt vor den Mund.

Während Eva dem verunsicherten Patrick ruhig zuredet und meint, Annelie wisse sicher, dass sie im Camp nur "ganz normale Bezugspersonen" seien, brodelt es ein paar Meter weiter bei Ariel. "Die flirten, oder? Extrem!", urteilt sie gegenüber Samira und behauptet, sie beobachte das schon seit drei Tagen. Samira stimmt zu. Für Ariel steht fest, dass Eva wieder in alte Muster verfalle und sich in eine Männer-Story stürze. "So langweilig, ohne Mann hat sie keine Story", lästert sie und unterstellt der ehemaligen Bachelor-Kandidatin sogar Kalkül: Sie habe das Gefühl, dass alles, was Eva mache, geplant sei. Samira pflichtet ihr teilweise bei, spricht im Dschungeltelefon indirekt eine Warnung an Eva aus und rät: "Vielleicht mal aus der Vergangenheit lernen, damit man in der Zukunft nicht wieder sagen muss, dass einem etwas leidtut."

Doch nicht nur Samira und Ariel verurteilten Evas Verhalten im Dschungel. Bereits vor wenigen Tagen hatten sich auch andere Reality-Kollegen öffentlich gegen die Mutter eines Sohnes ausgesprochen. Tommy Pedroni (30) teilte auf Instagram aus: "Wie kann man so peinlich sein? Wer denkt sie, wer sie ist, bitte, hm?" Seine Partnerin Paulina Ljubas (29) war ebenfalls fassungslos und schimpfte: "Junge, du f*ckst aber mit verheirateten Männern?" Auch Nadja Großmann zeigte im Netz kein Verständnis. "Wie kann man sich da hinsetzen und gefühlt kein bisschen Reue zeigen?", fragte sie und legte nach: "Ich bin echt geschockt, dass Eva sich jetzt auch noch versucht, in die Opferrolle zu drücken. Finde sie total berechnend und habe irgendwie das Gefühl, dass vieles von ihr genau durchdacht ist..." Steffen Vogeno, der Partner von Karina Wagner (29), war genauso irritiert: "Wie kann sich diese Frau noch in die Opferrolle bringen? WTF!"

Collage: RTL, RTL Collage: Ariel, Patrick Romer und Eva Benetatou

RTL Patrick Romer und Eva Benetatou im Dschungelcamp 2026

RTL Eva Benetatou im Dschungelcamp 2026