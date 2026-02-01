Influencerin enthüllt schockierende Chatnachrichten von Fler

Luna Rabea geht in die Offensive: In einem kürzlich veröffentlichten Instagram-Video rechnet die Tiktokerin jetzt mit Rapper Fler (43) ab, spielt angebliche Sprachnachrichten von ihm vor und zeigt dazu Zusammenschnitte älterer Clips. In dem Material sind schwere Beleidigungen und bedrohliche Aussagen zu hören. Luna wirft dem 43-Jährigen offen Frauenfeindlichkeit vor und schildert, wie seine Angriffe sie ausgerechnet in einer sensiblen Phase ihres Lebens trafen. Am Ende des Clips ruft sie Fler live an – man hört nur ein knappes "Hallo?" von ihm, bevor der Bildschirm einfriert und ein "Fortsetzung folgt" eingeblendet wird. Der Schlagabtausch zwischen der Influencerin und dem in Zypern lebenden Rapper erreicht damit eine neue Eskalationsstufe.

In dem Video lässt Luna jene Sprachnachricht abspielen, die nun für besonders viel Wirbel sorgt. Darin soll Fler sie als "kleine H*rentochter" beschimpfen und drohen: Er werde ihr zeigen, "was Internet ist und was Realität ist" und sie "so kaputt machen, dass du nie wieder aufstehst". Sie erklärt, sie habe lange versucht, solche Ausfälle zu ignorieren, doch die Masse an "geisteskranken, frauenfeindlichen Aussagen" habe sie schließlich zum Handeln gebracht. Parallel dazu ziehen nun weitere Betroffene nach: Die Creatorin Mandukyo veröffentlichte auf Social Media angebliche Chatverläufe von Fler. Darin prahlt er mit seinem besten Stück, beleidigt sie und behauptet, dass sie sich in ihn verlieben würde, wenn die beiden intim werden würden. Auch das Duo Lisae sowie Ikkimel (28) sollen laut Raptastisch.de bereits DMs von ihm öffentlich gemacht haben.

Erst im Dezember vergangenen Jahres stand Fler bereits massiv in der Kritik. Damals hatte der Rapper in seinem "Podcast ohne Grund" mit markigen Sprüchen über Musikkollegin Nina Chuba (27) für einen Shitstorm gesorgt. Fler bezeichnete die Sängerin dort unter anderem als "geile Sau" und legte nach: "Ich stehe eigentlich gar nicht drauf, aber wenn sie sowas wollen würde, dann würde ich es sogar mitmachen", sagte er mit Blick auf intime Fäkalspielchen. Viele Fans zeigten sich nach der Folge schockiert. Die Aussagen wurden in sozialen Netzwerken als übergriffig und vollkommen unangemessen empfunden.

THÜRINGEN PRESS Fler im Jahr 2006 bei "The Dome"

Instagram / lunarabea TikTokerin Luna Rabea, Januar 2026

Getty Images NIna Chuba, Sängerin