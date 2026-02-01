Diesem Camper gönnt Umut Tekin die Dschungelcamp-Krone

Umut Tekin (28) hat nach seinem Aus im Dschungelcamp Klartext gesprochen – und dabei einen Favoriten genannt, mit dem wohl nicht alle gerechnet hätten. Bei einer Pressekonferenz im Beisein von Promiflash zog der Reality-TV-Star Bilanz über seine Zeit im Camp, die für ihn als Zweiter endete. Auf die Frage, wem er die Krone am meisten gönne, fiel sein Blick schnell auf Gil Ofarim (43). Umut betonte, er habe den Sänger 24 Stunden am Tag miterlebt und bewerte ihn "rein neutral", ohne die Vorgeschichte mitzudenken. Gerade diese Unvoreingenommenheit lasse ihn zu diesem überraschenden Tipp greifen.

Auf die Frage, warum gerade Gil sein Favorit sei, erklärte Umut: "Mit seiner ruhigen Art und der Stimme hat er etwas geschafft, was nicht viele können, er bleibt sympathisch – selbst, wenn er unter Beschuss steht." Auch die anhaltenden Auseinandersetzungen im Camp, insbesondere mit Ariel, hätten Umut in dieser Einschätzung bestärkt. "Vielleicht macht ihn das noch cooler, dass er trotz solcher Situationen immer auf dem Boden bleibt", so der Ex-Kandidat. Diese bewundernswerte Haltung sei für ihn der Grund, Gil als heimlichen Überraschungssieger zu sehen, der laut Umut mit einem unerwarteten Triumph alle überraschen könnte.

Gil Ofarim geriet während des Wettbewerbs immer wieder in den Fokus. Zwischenmenschliche Spannungen, besonders mit Teilnehmerin Ariel, bestimmten viele Momente des Dschungelalltags. Doch selbst wenn die Situation zu eskalieren drohte, gelang es dem Sänger bislang immer, Ruhe zu bewahren. Diese Eigenschaften könnten auf seinen Erfahrungen und alltäglichen Herausforderungen aus der Vergangenheit, über die er im Camp offen sprach, beruhen. Umut ist sich daher sicher, dass Gil das Potenzial hat, ganz Deutschland zu überraschen – und vielleicht auch die Dschungelkrone mit nach Hause zu nehmen.

RTL Umut Tekin, Dschungelcamp-Teilnehmer 2026

RTL Gil Ofarim, Dschungelcamp 2026

RTL Gil Ofarim und Ariel, Dschungelcamp 2026