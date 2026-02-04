Gegenschlag: Amira Aly macht perverse Nachrichten öffentlich

Moderatorin Amira Aly (33) hat auf Instagram die Reißleine gezogen und einen besonders dreisten Follower öffentlich in die Schranken gewiesen. In ihren Stories teilte Amira mehrere obszöne Nachrichten, die ihr ein Mann ungefragt geschickt hatte – inklusive eines Fotos des Absenders, das sie jedoch unkenntlich machte. In den Nachrichten wurde sie unter anderem als "ge**e Sau" beschimpft, dazu kamen eindeutige sexuelle Anspielungen. Die Aktion spielte sich direkt auf ihrem Instagram-Profil ab, wo die zweifache Mutter regelmäßig Einblicke in ihren Alltag gibt und mit ihrer Community im Austausch steht.

Statt die Nachrichten nur zu melden und darauf zu hoffen, dass die Plattform reagiert, entschied sich Amira für den öffentlichen Gegenschlag. Die Moderatorin machte deutlich, wie übergriffig und respektlos solche DMs sind, indem sie die Wortwahl des Absenders sichtbar machte und damit ein Schlaglicht auf ein Problem warf, das viele Frauen in sozialen Netzwerken betrifft. Dass sie das Gesicht des Mannes verpixelte, zeigt, dass sie trotz allem eine Grenze zog, aber seine Nachrichten nicht im Verborgenen lassen wollte. Für ihre Follower war damit klar: Amira akzeptiert solche Grenzüberschreitungen nicht und verschweigt sie auch nicht.

Privat gilt Amira als jemand, der viel mit ihrer Community teilt, aber gleichzeitig sehr bewusst auswählt, was an die Öffentlichkeit gelangt. Auf Social Media zeigt sie sich oft humorvoll, familiär und nahbar, spricht aber auch immer wieder Themen an, die sie belasten oder beschäftigen. Gerade als Mutter zweier Kinder betont sie regelmäßig, wie wichtig ihr ein respektvolles Miteinander ist – online wie offline. Ihre Fans erleben sie als jemanden, der die schönen Seiten des Lebens zeigt, aber unangenehme Momente nicht ausblendet, sondern offen anspricht und damit vielen anderen Betroffenen das Gefühl gibt, mit ihren Erfahrungen nicht allein zu sein.

Getty Images Amira Aly beim About YOU Fashion Ball im Schmidts Tivoli, Hamburg, 26. September 2025

Imago Amira Aly bei der Filmpremiere von "Make Me Feel" im Zoo Palast Berlin, 29.10.2025

Imago Amira Aly, Moderatorin