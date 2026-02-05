Diesen Dschungel-Stars gönnt Eva Benetatou den Sieg

Eva Benetatou (33) ist raus – an Tag 13 bekam die Reality-Bekanntheit die wenigsten Anrufe und musste das Dschungelcamp verlassen. Kurz nach ihrem Exit, über den sich viele Fans erleichtert zeigten, stellte sich die TV-Persönlichkeit bei einer Pressekonferenz den Fragen der Medien in Australien. Dabei war auch Promiflash und sie verriet, wem sie den Triumph im Camp gönnt. Klar ist: Eva hat sowohl eine Frau als auch einen Mann auf dem Zettel. Sie schwärmt von einer Kandidatin, die sie im Camp besonders beeindruckt hat, und nennt außerdem einen Mitcamper, der ihr ans Herz gewachsen ist. Damit ist die Favoritenfrage für die ausgeschiedene Camperin beantwortet – und heizt das Rennen um die Krone weiter an.

Gegenüber Promiflash geriet Eva regelrecht ins Schwärmen: "Ich finde, dass Simone Ballack eine sehr ehrenwürdige Siegerin sein könnte", sagte sie und begründete ihre Wahl mit klaren Worten: "Sie hat mich sehr beeindruckt. Ich habe mich sehr gefreut, sie kennenzulernen. Eine Frau, die unglaublich stark ist, der ich den Sieg gönnen würde." Doch Eva setzt nicht nur auf weibliche Power. "Genauso auch Hubert Fella, den ich sehr ans Herz geschlossen habe, weil er einfach ein Herzensmensch ist", stellte sie klar. Im Camp verstand sich die ehemalige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin nach eigenen Angaben besonders gut mit Hubert, aber auch mit Patrick Romer (30) und Gil Ofarim (43). Was Eva rückblickend ein freundschaftliches Verhältnis nennt, stieß vielen Zuschauenden sauer auf: Unter einem Beitrag des Onlinemagazins sammelten sich zahlreiche Kommentare, in denen Nutzer spekulieren, Eva würde mit beiden flirten.

Privat richtet die Mutter eines Sohnes den Blick nun nach vorne. Nach der letzten Nacht auf der Pritsche genießt die Influencerin die Freiheit fernab der Camp-Routinen und findet langsam zurück zu ihrem eigenen Rhythmus. In Gesprächen nach dem Aus klang durch, dass sie die intensive Zeit im Busch als Erfahrung mitnimmt – und davon gibt es reichlich. Die Reality-Darstellerin, die 2019 durch ihre Teilnahme an der RTL-Kuppelshow Der Bachelor einem breiteren Publikum bekannt wurde, polarisierte nicht nur mit dem Dauerthema schlechthin: ihrer Affäre mit dem Ex von Mitcamperin Samira Yavuz (32), Serkan (32). Mit ihrer offensiv flirtiven Art ließ sie auch die Emotionen im australischen Busch hochkochen. Landwirt Patrick sah sich gezwungen, sich von Eva zu distanzieren: "Ich habe einfach keine Lust auf Ärger zu Hause", stellte er in der RTL-Show klar.

RTL Eva Benetatou, Dschungelcamp 2026

RTL Hubert Fella und Simone Ballack, Dschungelcamp 2026

Collage: Imago, ActionPress, Instagram Eva Benetatou, Serkan Yavuz und Samira Yavuz