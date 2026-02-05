Stand vor ihrer Tür: Lola Weippert wird von Stalker verfolgt

Lola Weippert (29) hat in einem emotionalen Instagram-Video geschildert, wie sie seit Jahren von einem Stalker verfolgt wird – und wie die Situation zuletzt wieder eskalierte. Die Moderatorin berichtet, der unbekannte Mann bilde sich eine Beziehung mit ihr ein, schreibe ihr täglich und sei sogar zehn Stunden nach Berlin gefahren, um vor ihrer Tür zu stehen. "Ich hatte ihn vorher noch nie in meinem Leben gesehen – bis er nachts vor meiner Tür stand und sagte, wir seien zusammen und müssten jetzt reden", berichtet Lola. Als sie damals die Polizei rief, bekam sie keine echte Hilfe. "Die Polizei sagte: 'Es ist ja nichts passiert. Sagen Sie ihm, er soll gehen.'", so Lola weiter. Trotz der Angst will sie ihren Alltag nicht aufgeben – sie ist aktuell auf Weltreise, bleibt aber wachsam.

In ihrem Post macht die TV-Bekanntheit deutlich, wie zermürbend der Druck ist. "Gerade ist es wieder akut, weil ich jeden Tag wieder Nachrichten bekomme", erklärt sie. Blockieren helfe kaum, der Mann finde immer neue Wege, sie zu kontaktieren. Besonders kritisch sieht die Influencerin Sicherheitslücken beim Schutz persönlicher Daten. "In Deutschland kann man unter bestimmten Umständen tatsächlich die Adresse anderer Menschen herausfinden", meint sie und verweist auf Melderegisterauskünfte, für die oft schon Name und Wohnort ausreichen – "das kostet teilweise weniger als ein Kinoticket." Lola rät Betroffenen zu einer Auskunftssperre, damit Behörden strenger prüfen, wer Zugriff erhält. Ihr Appell: "Falls ihr auch mit Stalking zu kämpfen habt: Bitte nehmt das ernst und bleibt damit nicht alleine. Ihr habt das Recht, euch zu schützen." Wichtig sei, Vorfälle zu dokumentieren, mit vertrauten Menschen zu sprechen und Hilfe einzufordern.

Abseits der akuten Bedrohung gibt Lola ihren Followern private Einblicke in ihr Leben unterwegs. Die frühere Temptation Island-Moderatorin teilt Reisemomente, spricht über Routinen, die ihr Sicherheit geben, und darüber, wie sie unterwegs Kontakt zu Familie und Freundeskreis hält. Die Nähe zu ihren Liebsten sei für die Moderatorin ein Halt, der sie auch durch schwierige Phasen trägt. Bereits vor wenigen Monaten überraschte die Moderatorin ihre Community mit der Nachricht, dass sie noch größere Reisepläne hat. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte sie sich vor allem in europäischen Ländern aufgehalten, doch dann verkündete sie voller Vorfreude: "Endlich kann die richtige Weltreise beginnen! Ich packe gerade, in 5 Stunden geht es mit Sack und Pack an den Flughafen und dann heißt es: Tschüss Europa." Zuvor hatte ein fehlendes Visum die Reisepläne der Sportlerin fast durchkreuzt.

Getty Images Lola Weippert im September 2024

Instagram / lolaweippert Lola Weippert im April 2025

