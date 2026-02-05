Affenbiss: Julia Beautx musste in Thailand ins Krankenhaus

Schreckmoment im Urlaubsparadies: Julia Beautx (26) musste in Thailand ins Krankenhaus, nachdem sie am Strand von Krabi von einem Affen in die Wade gebissen worden war. Die YouTuberin und Schauspielerin war alleine unterwegs und hatte zuvor einen Affenpfad besucht, als ein Babyaffe auf sie zukletterte und sich auf ihrem Kopf niederließ. Kurz darauf stürmten mehrere größere Tiere heran, einer kletterte auf ihre Schulter, ein weiterer klammerte sich an ihren Oberschenkel – und ein großer Affe vergrub schließlich seine Zähne in ihrer Wade und ließ zunächst nicht los. Die Social-Media-Bekanntheit war nach eigener Aussage vollständig geimpft und versuchte zunächst, Ruhe zu bewahren.

Gegenüber dem Podcast "Die Nervigen" von Influencer Josef Buchholz, im Netz als Joey's Jungle (30) bekannt, schilderte Julia den Ablauf. "Auf einmal kommt der süßeste kleine Babyaffe auf mich zugerannt und klettert an mir hoch auf meinen Kopf", sagte sie in der Folge. Dann sei die Situation gekippt: "Plötzlich kommen vier andere große Affen auf mich zugerannt." Nachdem der "Opa-Affe", wie sie ihn nannte, in ihre Wade gebissen hatte, zog sich das Rudel zurück. Weil die Wunde anfangs unscheinbar wirkte, verzichtete die Influencerin erst einmal auf medizinische Hilfe. Doch die Stelle verfärbte sich bald "wie ein richtig böser Knutschfleck", wie sie weiter berichtete. Im Krankenhaus folgten dann Impfung, Antibiotikum und eine Untersuchung im Bett – nach einer halben Stunde gab es Entwarnung, lediglich das Antibiotikum muss sie weiternehmen. "Ich habe voll Panik bekommen", sagte Julia über den Moment, als ihr das Risiko bewusst wurde, berichtet der Podcast.

Abseits des Schreckens bleibt Julia ihren Fans nah: Die Webvideoproduzentin teilt Reiseeindrücke und Alltagsschnipsel regelmäßig mit ihrer Community und spricht in Gesprächen offen über Höhen und Tiefen. Im Podcast wirkt die Creatorin gelöst und detailverliebt, wenn sie aus ihrem Solo-Trip erzählt – ebenso darüber, wie spontan sie unterwegs ist und wie sehr sie Strand, Meer und Natur genießt. Joey, mit dem sie befreundet ist, gilt als vertrauter Sparringspartner, wenn es um solche persönlichen Erlebnisse geht. Für Julia sind Alleinreisen ein fester Bestandteil ihres Jahres, bei denen sie Momente für sich sammelt, aber auch genug Stoff hat, um später mit Fans und Freunden ins Gespräch zu kommen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Influencerin Julia Beautx im Dezember 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / juliabeautx Julia Beautx, Bloggerin

Anzeige Anzeige

Instagram / joeys_jungle Joey's Jungle und Julia Beautx, Influencer