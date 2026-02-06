Ariels Dschungelcamp-Aus: Fans könnten kaum glücklicher sein

Ariel ist raus – und viele Zuschauer zelebrieren diesen Moment im Netz wie einen kleinen Feiertag. An Tag 15 muss die Reality-TV-Bekanntheit das Dschungelcamp verlassen und tritt damit die Heimreise aus dem australischen Busch an, während ihre Mitcamper weiter um die Krone zittern. Unter einem aktuellen Instagram-Post der Show überschlagen sich die Kommentare. "Geil", schreibt jemand kurz und knapp. Ein anderer jubelt: "Yes, endlich. Ariel ist raus". Mehrere Stimmen legen nach mit "Na endlich" und "Und tschüss". Sogar Korken sollen knallen: "Ich öffne gleich einen Sekt", heißt es in einem weiteren Kommentar. Die Euphorie über ihren Exit ist deutlich, auch wenn im Camp selbst die Anspannung bei den übrigen Stars weiter steigt.

Zwischen den Jubelrufen mischen sich allerdings auch andere Stimmen, die ihren Blick auf einen weiteren Kandidaten richten: Gil. Mehrere User wundern sich, dass der Mitcamper trotz der jüngsten Entwicklungen weiter im Rennen ist. "Dass Gil da noch weiterkommt, ist ein absoluter Fiebertraum, finde das so schrecklich. Unabhängig von anderen Teilnehmern hat er es am wenigsten verdient, sein Verhalten ist furchtbar und wirkt auf mich streng kalkuliert", kommentiert ein Nutzer, während ein anderer betont: "Ob man Ariel mag oder nicht, aber wie kann es sein, dass sie vor Gil gehen muss?" Die Diskussion schwelt damit zweigleisig: Freude über Ariels Aus, Zweifel an der Entscheidung der Zuschauer bei einem anderen Kandidaten.

Für Ariel endet mit dem Auszug eine intensive Zeit im Busch, die sie vor allem als Reality-TV-Gesicht einem noch breiteren Publikum bekannt gemacht hat. Die 22-Jährige hatte sich in den vergangenen zwei Wochen mit wechselnden Reaktionen der Zuschauer auseinandersetzen müssen – von Unterstützung bis hin zu offen geäußerter Ablehnung. Auch Samira Yavuz (32), die sich immer wieder an Ariels Seite zeigte, geriet dabei zunehmend ins Kreuzfeuer. "Wie kann Samira jemanden, der hier offen mobbt, einen 'Schatz' nennen?", wunderte sich ein User auf Instagram. Viele glaubten, dass diese Nähe ihr den Sieg am Ende kosten werde.

RTL Ariel im Dschungelcamp 2026

RTL Gil Ofarim im Dschungelcamp 2026

