Ein Bauer für Ariel? Dschungelcamp-Patrick will vermitteln

Ariel spricht im Dschungelcamp offen über ihr Privatleben: Die Reality-TV-Bekanntheit verrät, dass in Sachen Liebe seit Monaten so gut wie nichts läuft. Im Gespräch mit Mitcamperin Simone Ballack (49) gesteht sie, dass sie das Zusammensein mit ihrer Tochter in der Schweiz eigentlich genießt und die Ruhe mag, aber manchmal eben doch "ein wenig traurig" ist, wenn es um die große Liebe geht. Simone betont aus eigener Erfahrung, dass am Ende "doch die Kinder das Wichtigste" seien und alles andere austauschbar sei. Trotzdem bleibt die Frage im Raum: Wo verstecken sich die tollen Männer für Ariel? Da kommt TV-Bauer Patrick Romer (30) ins Spiel, der versichert, in seinem Dorf gebe es gleich mehrere Junggesellen, die sich eine Partnerin wünschen.

Patrick beschreibt seine Kumpels als liebevolle Typen mit Job und Wohnung, die ihre Freundin "wie eine Prinzessin" behandeln würden. Simone zeigt sich davon begeistert und schwärmt im Format, sie würde sich heute glatt "einen Bauern suchen", weil das Männer seien, die noch richtig anpacken und deren Leben auf dem Hof sie spannend fände. Patrick wird später im Dschungeltelefon jedoch nachdenklicher und fragt sich offen, ob ein Bauer überhaupt auf eine Frau wie Ariel stehen würde, die mit langen Fingernägeln, Wimpern und Beauty-OPs eher Glamour als Gummistiefel ausstrahlt. Trotzdem macht er ihr Hoffnung: "Aber es gibt so viele Landwirte da draußen, sie wird den Richtigen schon finden." Ariel wiederum interessiert sich plötzlich für die finanziellen Seiten eines Landlebens und will wissen, ob Bauern tatsächlich so gut verdienen, wie man manchmal hört.

Patrick greift diese Frage mit einem Augenzwinkern auf und erklärt, allein ein Traktor könne bis zu 250.000 Euro kosten, "irgendwo muss das doch herkommen". Richtig warm wird Ariel mit der Hof-Romantik aber erst, wenn der Stall nicht nach "Schweinescheiße" riecht, wie sie betont. Im Dschungeltelefon geht der Landwirt mögliche Partnerprofile für Ariel durch: Schweinebauer, eher schwierig wegen des starken Ammoniakgeruchs; Milchbauer, kaum Freizeit, weil sieben Tage die Woche im Stall; Imker, nichts für jemanden, der mit Insekten hadert. Am besten, findet Patrick, könnte Ariel mit einem Ackerbauern klarkommen – Ariel auf dem Traktor, das Bild gefällt ihm. Zur Inspiration empfiehlt er ihr schließlich den Jungbauern-Kalender mit "gutaussehenden Typen": "Einfach mal kaufen und da reinschauen. Oder? Geile Idee!"

RTL Ariel im Dschungelcamp 2026

RTL Patrick Romer, Dschungelcamp 2026

RTL Ariel im Dschungelcamp 2026