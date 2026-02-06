"Herzlicher Mensch": Hubert wird zum Dschungelcamp-Liebling

An Tag 15 im Dschungelcamp zeigte sich Hubert Fella (58) sehr emotional. Nach einem kleinen Disput um die Luxusartikel, bei dem Simone Ballack (49) ihre Kette abgab, damit die Männer ihre Ohrstöpsel behalten konnten, flossen bei dem TV-Star einige Tränen. Doch nur wenig später gelang es Hubert, die Produktion davon zu überzeugen, seine Ohropax gegen die Kette eintauschen zu dürfen – ein Schritt, der nicht nur bei Simone, sondern auch bei vielen Zuschauern für Freude sorgte. Unter einem Instagram-Post des Formats häuften sich positive Kommentare, in denen Fans ihre Begeisterung für Hubert ausdrückten. Einer schrieb: "Für mich darf gerne [Hubert] gewinnen! Immer wenn er in eine Prüfung ging oder anderweitig gezeigt wurde, hat er mich zum Lächeln gebracht! Sowas braucht man viel mehr."

Auch andere Nutzer zeigten sich begeistert von dem Hot oder Schrott-Star. "Selten sowas Authentisches, Herzergreifendes und Ehrliches in solchen TV-Formaten gesehen! Wir sollten, genau wie Hubert, Herz zeigen und ihn zum Dschungelkönig machen", teilte ein User. Es hagelte Komplimente wie "Hubert ist menschlich gesehen so ein optimistischer, lebensfroher und freundlicher Mensch zu anderen" und "Hubsi ist so ein herzlicher Mensch". Viele verabredeten sich praktisch zur Wahl: "Dschungelkönig 2026", "Jeder braucht einen Hubert in seinem Leben!", "Lasst uns den lieben [Hubert] zum größten Dschungelkönig 2026 wählen – er hat es echt verdient". Zwischen all den Kommentaren blitzt auch der Kuschelfaktor auf: "Ich könnte Hubert stundenlang knuddeln. Ich wünsche mir, ihn im Finale zu sehen."

Die bewegenden Szenen entstanden am Lagerfeuer, als Samira Yavuz (32) das Thema Luxusartikel erneut ansprach. "Ich habe gehört, du hast geweint!", sagte die Reality-TV-Bekanntheit. Hubert konnte seine Tränen kaum zurückhalten. "Es hat mich halt getroffen. Ich habe ja gesagt, sie kann es haben!", erklärte er mit brüchiger Stimme. Samira nahm ihn liebevoll in den Arm und versicherte: "Ich wollte dich nicht als Mensch angreifen." Nach dem emotionalen Gespräch zogen Samira und Simone zur Schatzsuche los, während der 58-Jährige noch sichtlich mitgenommen im Camp zurückblieb. "Ich habe in 20 Jahren nicht so viel geheult wie hier", gestand er später und versuchte, seine Fassung wiederzugewinnen.

RTL Hubert Fella, Dschungelcamp-Kandidat 2026

RTL Hubert Fella, Dschungelcamp 2026

RTL Samira Yavuz und Hubert Fella im Dschungelcamp 2026