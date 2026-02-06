Er spricht doch Klartext: Zuschauer finden Gil berechnend

Gil Ofarim (43) hat kurz vor dem großen Finale des Dschungelcamps doch noch über den viel diskutierten Davidstern-Skandal gesprochen – und sorgt damit für hitzige Reaktionen. In einem Moment am Lagerfeuer, den er mit Simone Ballack (49) teilte, äußerte sich der Sänger erstmals wieder zu dem Vorfall, nachdem er in den vergangenen Tagen noch auf eine angebliche Verschwiegenheitserklärung verwiesen hatte. Dass er diesen Schritt ausgerechnet jetzt, kurz vor dem Showdown, geht, stößt vielen Zuschauern allerdings auf. Unter einem Instagram-Post des Formats machen sie ihrem Ärger Luft und zweifeln offen am Zeitpunkt und an den Motiven hinter Gils plötzlicher Offenheit: "Als ob der Gil jetzt wirklich redet? Kannste doch keinem erzählen! Das war doch so geplant!"

In den Kommentaren meldet sich auch Realitystar Andrej Mangold (39) zu Wort und zeigt sich misstrauisch: "Hat Gil gerade wirklich kurz vor dem Finale über den Vorfall gesprochen, obwohl er doch angeblich nicht darf? Wenn er jetzt wirklich auspackt, ist der ganze Auftritt hier meiner Meinung nach von ihm und seinem Team komplett durchgeplant!" Zahlreiche User pflichten ihm bei und wählen klare Worte: "Er bezieht sich auf eine einzige Zeugenaussage und verschweigt dabei, wie viele Zeugen ausgesagt haben, dass er keine Kette getragen hat – Manipulation im Endstadium." Andere sprechen zudem von kalkulierter Strategie: "Die Taktik von Gil war, kurz vor dem Finale einen Teil zu sagen, damit er dann wirklich ins Finale kommt und mehr sagt. Wer darauf reinfällt, viel Spaß."

An Tag 15 wurde Gil sehr persönlich. Der 43-Jährige erklärte offen, er sei "dankbar und happy, dass ich mich hier zeigen und präsentieren kann und gesehen werde". Im Gespräch mit Simone am Lagerfeuer fragte er ganz direkt: "Habe ich hier drin irgendwas gemacht? War ich arrogant? War ich eingebildet, seltsam? Oder irgendwas?" Die Fußballer-Ex teilte mit, dass sie zu Beginn selbst nicht gewusst habe, wie sie mit Gil umgehen solle, weil sie von Nachrichten über ihn verunsichert worden sei. Die Diskussion drehte sich dann um das berühmte Video, das den Skandal ausgelöst hatte. Gil betonte nachdrücklich: "Es wurde nachgewiesen, dass das Band nicht das Originalband ist. Es wurde nachgewiesen, dass Sekunden vom Band gefehlt haben. Das Video, das im Umlauf ist, ist nicht das Original."

RTL Gil Ofarim, Dschungelcamp 2026

