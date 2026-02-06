Dschungelcamp-Exit: Dieser Promi belegt den sechsten Platz

Das Dschungelcamp steuert langsam aber sicher auf das große Finale zu – doch bevor es so weit ist, müssen noch einige Abschiede erfolgen. An Tag 15 steht ein weiterer Promi vor dem Aus. Simone Ballack (49) und Ariel erhalten das "Vielleicht" von Sonja Zietlow (57) und Jan Köppen (42), und die Spannung im Camp wächst. Wer wird das Camp verlassen müssen? "Heute das Camp verlassen muss… Ariel", verkünden die Moderatoren schließlich. Damit belegt die Reality-TV-Bekanntheit den sechsten Platz und muss sich von der Dschungelwelt verabschieden, während die anderen verbliebenen Camper nervös auf die kommenden Tage blicken.

Es deutete sich bereits in den vergangenen Tagen an, dass Ariel das Camp demnächst verlassen könnte – zumindest auf Social Media. Die Love Fool-Bekanntheit zog immer wieder Kritik auf sich, weil sie sich mit den anderen Campern anlegte und für Dauerzoff sorgte. Auch ihre Camp-Kameradin Samira Yavuz (32) verlor zunehmend Sympathiepunkte. Aufgrund "ihrer Nähe zur Mobbing-Beauftragten" vermuteten viele Instagram-User, dass dies ihr die Krone kosten könnte: "Wie kann Samira jemanden, der hier offen mobbt, einen 'Schatz' nennen?"

Am Vortag musste sich Hardy Krüger jr. (57) von seinen Mitcampern verabschieden: Der Schauspieler hatte die wenigsten Anrufe erhalten und belegte somit den siebten Platz. Während seiner Zeit im australischen Busch wurde ihm immer wieder vorgeworfen, wie ein Faultier zu sein: Er liege den Tag über oft auf der Pritsche und tue nichts. Doch bei einer Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend war, stellte der Schauspieler klar, dass diese Vorwürfe nicht der Wahrheit entsprächen. Er sei "am meisten rumgelaufen" und habe sein Bestes gegeben, aktiv zu bleiben: "Wenn jeder glaubte, dass man 24 Stunden auf dem Bett rumhängen kann, der hat sich da wirklich geschnitten."

RTL / Pascal Bünning Dschungelcamp-Moderatoren Jan Köppen und Sonja Zietlow

RTL Ariel, Dschungelcamp-Kandidatin 2026

RTL Hardy Krüger jr., Dschungelcamp-Kandidat 2026