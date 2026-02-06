Anklage erhoben: Timothy Busfields Anwalt übt scharfe Kritik

Timothy Busfield (68), bekannt aus "The West Wing", sieht sich mit ernsten Vorwürfen konfrontiert: Der Schauspieler wurde in New Mexico angeklagt, wobei ihm laut Mirror in vier Fällen sexueller Kontakt zu Minderjährigen zur Last gelegt wird. Die mutmaßlichen Vorfälle sollen zwischen Ende 2022 und Frühjahr 2024 am Set der Serie "The Cleaning Lady" stattgefunden haben, bei der er als Regisseur tätig war. Der 68-Jährige wurde nach einer Untersuchungshaft freigelassen, unterliegt derzeit jedoch strengen Auflagen, darunter das Verbot von unbeaufsichtigtem Kontakt mit Minderjährigen.

Timothys Anwalt Larry Stein kritisiert die Anklage jetzt scharf und bezeichnet die Entscheidung der Grand Jury als unbegründet. Gegenüber Deadline erklärt er: "Was zutiefst besorgniserregend ist, ist, dass die Staatsanwaltschaft ein Verfahren vorantreibt, das weder stichhaltig ist noch bei der Verhandlung bewiesen werden kann." Besonders heftig äußert sich der Jurist darüber, dass die Staatsanwaltschaft Schwächen in der Beweislage ignoriere. Er betont, dass sein Mandant unschuldig sei und sich energisch gegen die Vorwürfe verteidigen werde.

Um seine Unschuld zu beweisen, unterzog sich Timothy sogar einem Lügendetektortest. Wie US Weekly meldete, absolvierte der Schauspieler den Test freiwillig und bestand ihn – das bestätigte auch sein Anwalt. Trotz des bestandenen Tests bewerteten die Staatsanwälte die Situation weiterhin kritisch. Gerichtsdokumenten zufolge stufen sie den Regisseur als potenzielle Gefahr für Kinder ein und werfen ihm ein "kalkuliertes Muster von Grooming" und das Ausnutzen seiner Position am Set vor. Die Vorwürfe wies Timothy laut dem Portal als "Lügen" zurück und erklärte, er werde alles tun, um seine Unschuld zu beweisen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Timothy Busfield bei der ABC Winter TCA Press Tour 2020 in Pasadena

Anzeige Anzeige

Imago Bei einer Videoanhörung in Albuquerque: Timothy Busfield im Gerichtssaal in Haftkleidung

Anzeige Anzeige