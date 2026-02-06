Emotional im Dschungelcamp: Hubert rührt mit Geste zu Tränen

Tränen im Dschungelcamp: Hubert Fella (58) ringt mit den Emotionen, als Samira Yavuz (32) am Lagerfeuer noch einmal die Luxusartikel-Streiterei vom Vortag anspricht. "Ich habe gehört, du hast geweint!", sagt die Influencerin, und sofort schießen dem Realitystar wieder die Tränen in die Augen. Hubert fühlt sich verletzt: "Es hat mich halt getroffen. Ich habe ja gesagt, sie kann es haben!" Samira nimmt ihn in den Arm, entschuldigt sich und betont, sie habe ihn "nicht als Mensch angreifen" wollen. Wenig später werden Samira und Simone Ballack (49) zur Schatzsuche gerufen – und während das Frauenduo mit XXL-Zahnbürsten ein gigantisches Gebiss schrubbt, kämpft die Hot oder Schrott-Bekanntheit im Camp noch mit den Nachwehen des Streits. "Ich habe in 20 Jahren nicht so viel geheult wie hier", erklärt er und versucht, sich wieder zu fangen.

Die Schatzsuche läuft für Samira und Simone glänzend: Auf den blitzsauberen Zähnen finden sie Lösungswörter, beantworten sechs Quizfragen richtig und öffnen die Truhe. Zurück im Camp entbrennt eine Debatte: Wo leben Eisbären – Arktis oder Antarktis? Nach hitzigem Hin und Her einigt sich die Runde auf die Antarktis und liegt damit falsch. Später kommt Hubert aus dem Dschungeltelefon, steuert direkt auf Simone zu und bittet um eine Umarmung. Dann der große Moment: Er hebt Simones Kette hoch, die im Tauschgeschäft wieder aufgetaucht ist, und erklärt mit brüchiger Stimme, er habe den ganzen Tag dafür gefeilscht. Der Preis: Hubert verzichtet freiwillig auf seine geliebten Ohropax. "Ich gebe jetzt meine Ohropax ab! Das will ich", sagt er. Simone strahlt: "Du spinnst ja! Das hättest du nicht machen müssen." Samira nimmt ihn erneut in den Arm: "Ich finde dich süß! Ich finde das jetzt gerade richtig schön von dir."

Am Vortag hatte das Thema Luxusartikel im Camp für dicke Luft gesorgt. Auslöser waren das Weitergeben von Zigaretten und verbotene Nickerchen, über die vor allem Simone und Ariel aneinandergerieten. Die Stimmung am Lagerfeuer kippte, als die Ex-Spielerfrau eindringlich vor den Konsequenzen warnte. Ariel konterte die Vorwürfe zwar selbstbewusst mit den Worten: "Ich schlafe nicht, ich liege nur!" – doch es half nichts. Am Ende mussten die Stars fast alle persönlichen Gegenstände abgeben. Besonders Samira, Simone und Eva litten unter der Wegnahme ihrer Erinnerungsstücke, während Gil Ofarim (43) nur noch zuschauen konnte, wie seine Hoffnung schwand, seinen eigenen Luxusartikel behalten zu dürfen. Die Gruppe musste zusammenrücken und zahlte mit persönlichen Opfern für das anhaltende Regelchaos – einzig die Ohrstöpsel von Hardy und Hubert durften bleiben.

Anzeige Anzeige

RTL Hubert Fella und Simone Ballack im Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

RTL Hubert Fella und Simone Ballack im Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

RTL Samira Yavuz und Hubert Fella im Dschungelcamp 2026