Eric Stehfest äußert sich zum Liebesdrama von Ex Edith

Eric Stehfest (36) bricht sein Schweigen zum Liebesdrama um Ex-Partnerin Edith Stehfest (30) – und findet deutliche Worte. Nachdem die 30-Jährige ihren neuen Freund bei der Premiere von Promis unter Palmen in Köln an ihrer Seite zeigte, folgte nur Stunden später die abrupte Trennung samt Polizeieinsatz. Auf Instagram veröffentlichte die Schauspielerin ein Video, in dem eine Männerstimme laut wird und schwere Beleidigungen sowie eine Drohung äußert. "Ich halt das nicht aus. Ich erwürg die", ist darin zu hören. Edith erklärte dazu, die Beziehung beendet zu haben. Die Kripo in Köln ermittle, schrieb sie weiter. Nun meldet sich Eric gegenüber dem Berliner Kurier zu Wort – betroffen und zugleich entschlossen, zu helfen.

"Ich schäme mich ein bisschen vor mir selbst, weil gestern habe ich ihn bei der 'Promis unter Palmen'-Premiere noch so gelobt auf dem roten Teppich. Und in derselben Nacht kommt noch so eine Scheiße raus. Es ist schon krass", sagt der frühere GZSZ-Darsteller der Zeitung. Zugleich betont er, dass der Mann keinen Kontakt zu den Kindern gehabt habe: "Unsere Kinder hat er nie kennengelernt, das wollte ich nicht. Wenn ich nicht zu 100 Prozent weiß, dass das alles ernst gemeint ist und ich ihn kennengelernt habe, dann passiert das auf keinen Fall." Edith selbst hatte zuvor geschrieben, ihr Vertrauen und Sicherheitsgefühl seien erschüttert worden. Sie sprach von überschrittenen Grenzen, juristischen Themen und laufenden Verfahren sowie "massenhaft Beweismaterial" für ein Doppelleben des Mannes.

Privat will Eric seiner Ex in dieser Ausnahmesituation zur Seite stehen, aber ohne sein eigenes Leben aus dem Gleichgewicht zu bringen. "Ihr geht es nicht so gut", erklärt er im Gespräch mit dem Berliner Kurier. "Edith und ich stehen schon in Kontakt, aber ich muss auch auf mich selbst achten. Ich habe ein neues Leben, ich habe eine neue Partnerin, die meine Aufmerksamkeit verdient hat. Ich werde mich da nicht zu sehr reinhängen, aber wenn Edith mich braucht, gucke ich, was in meiner Macht steht, um zu helfen." Ob es sich bei seiner neuen Partnerin um Franziska Temme (31) handelt, hat er bisher noch nicht offiziell bestätigt.

Anzeige Anzeige

Instagram / edithstehfest Eric und Edith Stehfest im Dezember 2020

Anzeige Anzeige

Imago Edith Stehfest und Damian Beyert bei der Premiere von "Promis unter Palmen", Februar 2026

Anzeige Anzeige

Imago Eric Stehfest und Franziska Temme bei der Premiere von "Promis unter Palmen", Februar 2026