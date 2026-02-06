"Menschliche Barbie" zur Klärung der Todesumstände exhumiert

Die brasilianische Influencerin Barbara Jankavski, bekannt als "Human Barbie", wurde auf richterliche Anordnung hin aus ihrem Grab in São Paulo exhumiert, um den Todesumständen weiter nachzugehen. Barbara war im November vergangenen Jahres im Haus des 51-jährigen Anwalts Renato Campos Pinto de Vitto tot aufgefunden worden. Offiziell hieß es zunächst, sie sei an einem Herzinfarkt infolge von Kokainkonsum gestorben, doch ihre Familie und deren Anwälte zweifeln diese Version an und drängen auf die Klärung eines möglichen Gewaltverbrechens. Eine Obduktion soll nun Klarheit in den mysteriösen Todesfall bringen.

Die Staatsanwaltschaft und die Anwälte von Barbara verweisen auf auffällige Spuren am Körper der Influencerin. TV Globo und das Portal g1 berichten übereinstimmend von einer Verletzung am linken Auge sowie von Markierungen an Rücken und Hals, die aus Sicht der Familie auf mögliche Schläge und Strangulation hindeuten könnten. Laut CNN Brasil trug Barbara beim Eintreffen der Einsatzkräfte nur Unterwäsche. Der Jurist, in dessen Wohnung sie aufgefunden wurde, will sie in der Nacht zuvor für "sexuelle Dienste" engagiert und gemeinsam mit ihr Kokain konsumiert haben, bevor er später bemerkte, dass sie nicht mehr reagierte und den Notruf wählte. Die Sicherheitsbehörde SSP erklärte zwar, Gutachten hätten eine Vergiftung durch eine chemische Substanz als Todesursache ausgewiesen, dennoch wurde eine neue Obduktion angeordnet – inklusive zusätzlicher Röntgenaufnahmen des Halses sowie DNA-Analysen unter den Fingernägeln. Ziel ist es unter anderem, Hinweise auf eine mögliche Abwehrreaktion zu finden.

Der Fall hatte bereits Anfang Dezember eine Wendung genommen, als ein Gericht in São Paulo die Zuständigkeit an die Mordkommission übertrug. Die Staatsanwaltschaft sowie die Familie der Influencerin betonten damals, dass die Umstände ihres Todes dringend genauer untersucht werden müssten. Gegenwärtig prüft die zuständige Behörde, ob es ausreichend Anhaltspunkte gibt, um Barbaras Tod offiziell als mutmaßlichen Mord einzustufen. Klarheit soll nun durch die erneute forensische Untersuchung geschaffen werden.

Barbara Jankavski, Influencerin

Die "Human Barbie" gab Einblicke in ihre Schönheitsoperationen

Barbara Jankavski posiert als "Human Barbie" natürlich in Pink

