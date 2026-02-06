First-Class-Zoff: Christian Wolf verteidigt Romina und Hazel

Auf dem Rückflug von Koh Samui nach Kapstadt kam es bei Christian Wolf (30) zu einem Eklat in der First Class: Der Unternehmer reiste mit Romina Palm (26) und der gemeinsamen Tochter Hazel, für die er aus Komfortgründen zwei Plätze in der Spitzenklasse gebucht hatte. Kurz vor dem Start kippte jedoch die Stimmung. Laut Christians Instagram-Story beschwerte sich ein Mitreisender deutlich hörbar darüber, dass ein Baby neben ihm sitze, und erklärte, er habe "nicht First Class gebucht, um dann ein Kind dazuhaben". Romina fühlte sich unwohl und bat Christian, den Platz zu übernehmen. Der Social-Media-Star ging daraufhin zu dem Mann und suchte das direkte Gespräch – mit deutlichen Worten.

In seiner Story schilderte Christian die Szene weiter: Er habe dem Mann erklärt, wer absolute Ruhe wolle, solle "einen Privatjet buchen", und machte klar, dass er die Beschwerde über Hazel nicht akzeptiere. Die Begegnung eskalierte nicht weiter, hatte aber eine Überraschungsfolge: Der Passagier entschied sich schließlich, das Flugzeug zu verlassen, bevor es abhob. Für Romina bedeutete das: kein Start neben einem schlecht gelaunten Sitznachbarn. Christian zeigte sich in der Schilderung sichtlich genervt von der Situation, betonte aber auch, dass er sich "noch nie über ein Kind aufgeregt" habe – schließlich seien alle einmal Kinder gewesen. Die Airline oder der genaue Flug wurden in den Stories nicht genannt.

Abseits solcher Reisepannen führt das Paar sein Leben zwischen Familienalltag und Business-Strahlkraft. Christian, der den operativen Ausstieg bei More Nutrition bereits hinter sich hat, spricht offen darüber, wie sehr ihn Vatersein erdet, während Romina als Model und Influencerin Einblicke in den Alltag mit Hazel gibt. Seit dem Antrag in Wien wirken die beiden eingespielt: Er organisiert, sie strukturiert – und gemeinsam finden sie Routinen zwischen Terminen, Windeln und Fernstreckenflügen. Im Netz zeigen sie selten Glamour ohne Gegenpol, vielmehr kleine Momente: Spaziergänge, Lacher im Küchenchaos, das erste Lächeln im Flieger. Genau diese Mischung aus Unternehmergeist und Familiennähe macht ihren Auftritt für viele Follower greifbar.

Instagram / christianwolf Christian Wolf, Unternehmer

Instagram / christianwolf Christian Wolf und Romina Palm kuscheln mit ihrer Tochter Hazel

Instagram / rominapalm Romina Palm und Christian Wolf im September 2025