Samira scherzt über Regelverstoß: Mitcamper sind genervt

Kurz vor dem großen Finale des Dschungelcamps scheinen sich die Nerven der Kandidaten endgültig aufzubrauchen. Beim Abendessen sorgt ein harmloser Scherz von Reality-TV-Star Samira Yavuz (32) für Zündstoff. Mit einem Augenzwinkern fragt sie die Mitcamperin Simone Ballack (49) nach einer Zigarette – ein klarer Regelverstoß, wenn er tatsächlich geschehen würde. Simone kontert jedoch genauso entspannt: "Dann musst du mit den Männern ausmachen, was mit deren Oropax passiert", lacht sie. Doch nicht alle finden den Witz so amüsant. Hubert Fella (58), offenbar genervt von der Lage, meldet sich ungehalten zu Wort: "Ich habe das Thema so satt! Wir halten uns alle an die Regeln." Im Dschungeltelefon lässt er nur noch mehr Dampf ab: "Samira übertreibt jetzt, die will in den Mittelpunkt."

Die Spannungen im Camp halten an, als Samira und Ariel wenig später die Männer bitten, beim Wasserholen zu helfen – jedoch ohne Erfolg. So schnappen sich die beiden Frauen die nötigen Utensilien und machen sich selbst auf den Weg. Schlecht gelaunt stapfen sie los, doch unten an der Abwaschstelle kippt die Stimmung plötzlich ins Skurrile, als Ariel eine intime Beichte ablegt. Sie gesteht lachend, dass sie zuvor in der Wasserwanne gebadet und sich dabei sogar rasiert hatte. "Irgendwie ekelt es mich jetzt an, wenn ich das so sehe", fügt sie amüsiert hinzu. Samira kann nicht anders, als laut aufzulachen: "Deine Schambehaarung? Oh mein Gott!"

Auch außerhalb des Camps kochte die Stimmung in den vergangenen Tagen hoch. Zuschauer zeigten sich genervt von Samira und Ariels Freundschaft und ließen auf Instagram ihren Frust offen raus. "Ariel und Samira nerven einfach nur!", schimpfte ein User. Ein anderer forderte: "Hoffentlich fliegt endlich Ariel oder Samira als Nächstes." Die beiden Realitystars gerieten so immer mehr ins Visier der Fans. Besonders heftige Kritik gab es, weil Samira trotz Ariels Mobbing-Vorwürfen so eng mit ihr blieb. "Samira tut sich mit ihrer Nähe zur Mobbing-Beauftragten gerade keinen Gefallen... das kann sie die Krone kosten", hieß es in einem Kommentar. Auch wurde ihr vorgeworfen, mit "Unterstellungen über Gil" über das Ziel hinauszuschießen.

RTL Samira Yavuz im Dschungelcamp 2026

RTL Samira Yavuz und Ariel im Dschungelcamp 2026

RTL Ariel und Samira Yavuz, Dschungelcamp 2026