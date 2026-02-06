Männer-Bashing im Dschungel: Patrick platzt der Kragen

Bei einer nächtlichen Dschungelcamp-Wache mit Hardy Krüger jr. (57) reicht es Patrick Romer (30) offenbar endgültig: Der Reality-TV-Star holt im australischen Urwald zu einem Rundumschlag gegen das aus seiner Sicht ständige Männer-Bashing im Camp aus. Auslöser ist die Diskussion um die Abgabe der Luxusartikel, bei der unter anderem Hubert Fella (58) und Hardy ihre Ohrstöpsel behalten haben. Patrick fühlt sich und die anderen Männer von einigen Mitcamperinnen unfair angegangen und zieht im Dunkel der Nacht eine deutliche Bilanz darüber, wer sich seiner Meinung nach im Dschungel wirklich einbringt.

Während die beiden am Feuer sitzen, macht Patrick seinem Frust Luft und wird dabei ungewöhnlich deutlich. "Ich habe das Gefühl, wenn man Bilanz zieht, dass wir Männer uns hier mehr eingebracht haben als die Frauen. Ich glaub' nicht, dass Ariel hier schon einmal die Toilette gewechselt hat", schimpft er. Besonders stößt ihm auf, wie im Camp über die Männer gesprochen werde: "Nur weil ich einen P*mmel zwischen den Beinen hab', heißt es doch nicht, dass ich immer zurückstecken muss bei allem. Wir lassen uns hier den ganzen Tag beleidigen, an allem sind wir schuld und dann werden wir Männer so plump verallgemeinert." Hardy versucht zu beschwichtigen und verweist im Gespräch darauf, dass viele der Camperinnen aus einer Reality-Welt kämen, "die mit ihrem Reality-Scheiß da einfach ihr Leben nach außen tragen".

Dabei war es nicht das erste Mal, dass sich Patrick während der Nachtwache über Aussagen der Frauen im Camp ärgerte. Schon in einer früheren Schicht ging es um das Idealbild eines Mannes, das Ariel, Samira Yavuz (32) und Simone Ballack (49) am Tag zuvor gezeichnet hatten. Hardy brachte es damals mit den Worten auf den Punkt: "Er muss Macho und reich sein." Patrick pflichtete bei und machte deutlich, wie wenig er von einseitigen Erwartungen an Männer halte. "Der kennt dich gar nicht. Der ist dir doch zu gar nichts verpflichtet, irgendwas zu tun für dich. Der macht das aus Höflichkeit, weil er ein Gentleman ist, aber nicht, weil es selbstverständlich ist!" Für den TV-Star war klar: Selbstverständlichkeit habe beim ersten Date nichts verloren.

