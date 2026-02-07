Platz vier & fünf: Diese Stars fliegen vor Dschungel-Finale

Halbfinale im Dschungelcamp: Heute fällt die Entscheidung, welche Kandidaten den Sprung ins große Finale schaffen. Gleich für zwei von ihnen heißt es Abschied nehmen. Sonja Zietlow (57) und Jan Köppen (42) verkünden: Patrick Romer (30) und Simone Ballack (49) müssen das Camp verlassen. Damit steht fest, dass der TV-Bauer und die Hotelière auf dem fünften und vierten Platz landen. Für die anderen heißt es: Jubel, Erleichterung und Vorfreude auf das große Finale – Samira Yavuz (32), Gil Ofarim (43) und Hubert Fella (58) ziehen weiter ins Endspiel ein und kämpfen nun um den Sieg.

Jetzt stellt sich die große Frage: Wer wird am Ende Dschungelkönig oder Dschungelkönigin? Nach Meinung einiger Camper steht zumindest ein Kandidat dafür ganz klar nicht zur Debatte. In einem Gespräch mit Hubert machte Simone an Tag 16 deutlich, dass sie nicht nachvollziehen könne, wie Gil es so weit geschafft habe. Sollte er tatsächlich den Sieg holen, würde sie sich "vera*scht" vorkommen. Für sie sei klar: "Ich kann alles akzeptieren – nur das nicht." Auch Hubert zeigte sich im Dschungeltelefon kritisch: "Gil ist immer noch hier. Das ist unfair. Alle Camp-Mitbewohner sagen das, aber er hat wohl eine Fanbase."

Gestern hieß es für Ariel Koffer packen! Die Reality-TV-Persönlichkeit brachte während ihrer Zeit im Camp jede Menge Drama, besonders in ihren Streitigkeiten mit Gil. Für viele Fans war der Auszug längst überfällig – ihr Abschied wurde daher im Netz gefeiert wie ein kleiner Sieg. Unter einem Instagram-Post der Show jubelten die Zuschauer: "Yes, endlich. Ariel ist raus!" und "Ich öffne gleich einen Sekt." Ariel hingegen zeigte sich traurig: "Ich bin tatsächlich enttäuscht. Erleichtert würde ich jetzt nicht sagen, weil es wären noch zwei Tage gewesen, darum sehr enttäuscht."

RTL Die Dschungelcamp-Kandidaten 2026

RTL Patrick Romer, Dschungelcamp-Kandidat 2026

RTL Simone Ballack, Dschungelcamp-Teilnehmerin