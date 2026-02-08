ESC-Wunder: Molly Sue Horn rockt trotz schwerem Schicksal

Molly Sue Horn will es wissen: Am 28. Februar will die Sängerin in der ARD-Show zum deutschen Eurovision Song Contest-Vorentscheid mit ihrem Song "Optimist (Ha Ha Ha)" das Ticket nach Wien lösen. Zuletzt hatte sie noch an ihrem Auftritt gefeilt, jetzt trifft sie in der Live-Show auf neun Konkurrenten – darunter auch Popstar Sarah Engels (33). Wer sich durchsetzt, entscheidet das Publikum gemeinsam mit Jurys. Molly Sue bringt nicht nur eine starke Stimme mit, sondern eine Geschichte, die unter die Haut geht. Denn hinter der strahlenden Bühnenpräsenz liegen Jahre voller Diagnosen und Therapien. Schon mit 15 wurde bei Molly Sue eine schwere Schädigung der Hüfte festgestellt. 2020 folgten die Befunde Endometriose und Adenomyose, 2024 schließlich die Diagnose Ehlers-Danlos-Syndrom, eine genetisch bedingte Bindegewebserkrankung, die Gelenke instabil macht.

Sie sagt, Musik sei ihr Kompass in stürmischen Zeiten – und genau diesen Funken will sie auf der großen Bühne zünden. "Ich bin durch meine Krankheiten im Alltag stark eingeschränkt. Sie führen zu extremen Schmerzen, körperlicher Schwäche und sogar Ohnmachtsanfällen", erklärte sie gegenüber Bild und ergänzt weiter: "Meine Krankheiten machen mein Leben zum Kampf, aber meine Musik hilft mir, damit zu leben." Gegen die Beschwerden setzt die Sängerin auf Operationen, Schmerz- und Hormontherapien. Eine Hormonspirale soll Regelblutungen verhindern, die Adenomyose kann zudem die Fruchtbarkeit beeinflussen. Mit "Optimist (Ha Ha Ha)" verwandelt sie diese Erfahrung in Pop mit Rückgrat.

Molly Sue ist keine Unbekannte im deutschen TV. 2015 war sie Halbfinalistin bei The Voice Kids. Rund drei Jahre später mischte sie auch bei DSDS mit. Nun möchte die Kielerin die ESC-Bühne auch nutzen, um über Endometriose und EDS aufzuklären und Betroffenen eine Stimme zu geben. "In meinen Songs verarbeite ich meine eigene Gefühlswelt – in der Hoffnung, Menschen zu erreichen, denen es ähnlich geht", betonte Molly Sue gegenüber dem Blatt. Ob ihr der Sprung nach Wien gelingt, wird sich beim "Eurovision Song Contest – Das Deutsche Finale 2026" am 28. Februar zeigen.

Anzeige Anzeige

Instagram / mollysuehorn Molly Sue Horn, Sängerin

Anzeige Anzeige

Instagram / mollysuehorn Molly Sue Horn, Sängerin

Anzeige Anzeige

Instagram / mollysuehorn Molly Sue Horn, Sängerin

Anzeige