Ist sie eine heiße Anwärterin auf den Superstar-Titel? Am 3. Januar startet die 15. DSDS -Staffel und wird das Publikum wieder mit allerlei beeindruckenden aber auch kuriosen Gesangstalenten unterhalten. Bereits die Kandidaten der Auftaktfolge haben es in sich: Darin wird nämlich auch eine YouTuberin ihr musikalisches Glück versuchen!

Mit Christina Aguileras (37) "Something's Got a Hold On Me" wird Molly Sue Horn versuchen, die neue DSDS-Jury rund um Mousse T. (51), Carolin Niemczyk (27), Ella Endlich (33) und Dieter Bohlen (63) zu begeistern. Aufmerksamen YouTube-Zuschauern wird die 17-Jährige bekannt vorkommen. Auf ihrem eigenen Kanal covert die Nachwuchssängerin seit 2014 bekannte Hits und begeistert damit über 17.000 Follower. Dank dieses Supports geht sie selbstbewusst in ihr Casting: "Ich werde Superstar 2018, weil ich an meine Träume glaube", berichtet sie im RTL-Interview.