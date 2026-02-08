Übelkeit: Kim Virginia teilt Schwangerschaftstestergebnis

Kim Virginia Grey (30) sorgte auf Instagram für Aufsehen. Die Reality-TV-Bekanntheit berichtete ihren Fans dort von plötzlicher Übelkeit, einem Zustand, der für sie absolut untypisch sei. Aus Sorge und Neugier griff sie zu einem Schwangerschaftstest, dessen Ergebnis sie nun in ihrer Story mitteilte. Entgegen der Spekulationen vieler Follower stellte Kim klar: "Ich bin nicht schwanger." Mit dieser Klarheit nahm sie den Gerüchten um möglichen Nachwuchs den Wind aus den Segeln.

Kim erklärte in der Story, sie sei gerade dabei gewesen, die privaten Nachrichten auf Instagram durchzuschauen, als ihr auffiel, wie viele Fans sich nach einem möglichen Nachwuchs erkundigten. Um die Spekulationen zu beenden, teilte sie nun ganz offen das Ergebnis des Tests und gab an: "War aber auch wie gesagt sehr unwahrscheinlich." Sie ergänzte, dass sie nur wegen der ungewohnten Übelkeit aktiv geworden sei. Normalerweise gehe es ihr körperlich gut, deshalb habe sie das Symptom stutzig gemacht. Warum es ihr an dem Tag so schlecht ging, ließ Kim offen – die Übelkeit bleibt damit für ihre Community vorerst ungeklärt.

Privat erlebt Kim aktuell ohnehin bewegte Zeiten. Die Influencerin ist mit Nikola Grey (30) verheiratet, mit dem sie schon turbulente Phasen und eine öffentlich thematisierte Liebeskrise durchgestanden hat. Vor Kurzem hatte sie in sozialen Medien noch gezeigt, wie viel ihr die liebevollen Gesten ihres Mannes bedeuten, etwa wenn er ihr Blumen schenkt und damit für einen Lichtblick im Alltag sorgt. Dabei schwärmte sie vom "besten Ehemann überhaupt". Kims Fans lieben sie dafür, dass sie persönliche Höhen und Tiefen so offen auf Instagram teilt – von Beziehungsmomenten bis hin zu gesundheitlichen Unsicherheiten. Gerade Letzteres macht sie für viele Follower besonders nahbar.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Influencerin Kim Virginia Grey, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey mit einer Katze, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Nikola und Kim Virginia Grey im Januar 2026