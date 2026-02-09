Lanny Lanner verrät seine größte Inspirationsquelle

Lanny Lanner hat in Leipzig bei der Verleihung der Goldenen Henne 2025 ein Detail aus seiner kreativen Arbeit verraten. Der Musiker sprach in einem Interview mit Promiflash über seine Inspirationsquellen. Dabei sei es oftmals so, dass ihm Musikideen "zu jeder Tages- und Nachtzeit" kommen. Besonders häufig geschieht dies, während er hinter dem Steuer sitzt. Lanny erklärte: "Dann wird das sofort ins Handy reingesungen und somit konserviert für später."

Über die Vorgehensweise, einen Song entstehen zu lassen, sagte er: "Es ist grundsätzlich immer ein Moment, den man nicht herbeizaubern kann, sondern das passiert von alleine. Du hörst was, du siehst was. Und plötzlich hast du eine Idee für eine Textzeile oder eine Melodie." Mit seiner Methode schafft er es, musikalische Momente unterwegs einzufangen und sie später im Studio in den kreativen Schaffensprozess einzubinden.

Neben Lanny waren bei der Veranstaltung auch die Sängerin Stefanie Hertel (46) und ihre Tochter Johanna Mross zugegen. Beide stehen ebenfalls erfolgreich auf der Bühne und sind aus der Schlagerszene nicht wegzudenken. Stefanie und Lanny verbindet dabei nicht nur die gemeinsame Vorliebe für die Musik, sondern auch das private Glück. Das Paar lebt seit Jahren zusammen und unterstützt sich gegenseitig in den musikalischen Karrieren.

Hannes Magerstaedt/ Getty Images Europe Lanny Lanner , Oktoberfest 2024, München 2024

Getty Images Stefanie Hertel und ihr Mann Lanny Lanner

Instagram / stefanie.hertel Stefanie Hertel, Johanna Mross und Lanny Lanner vor der "Family Christmas Tour", Oktober 2024

