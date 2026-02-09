Nach schwerem Sturz: Klinik gibt Update zu Lindsey Vonn

Für Lindsey Vonn (41) endeten die Olympischen Winterspiele auf tragische Weise. Die ohnehin schon verletzte Skirennfahrerin stürzte bei der Abfahrt schwer und befindet sich nun im Krankenhaus. Die Diagnose lautete ein gebrochenes linkes Bein. Berichten der Agentur Reuters zufolge musste die US-Amerikanerin jetzt noch ein zweites Mal operiert werden. Orthopäden und plastische Chirurgen der Klinik Ca' Foncello im italienischen Treviso nahmen den Eingriff vor, um weitere Komplikationen bei der Heilung, wie zum Beispiel Schwellungen, zu verhindern und ihren Zustand weiter zu stabilisieren. Derzeit ist Lindsey in dem Krankenhaus wohl abgeschirmt, ihr behandelnder Arzt soll aber vor Ort sein und assistieren.

Weitere Details dürfen vorerst nicht an die Öffentlichkeit gegeben werden, erklärte eine Sprecherin gegenüber dem Nachrichtenportal Ansa: "Der Wille der Patientin hat oberste Priorität, daher müssen wir uns an die festgelegte Linie halten." Zuvor wurde Lindsey bereits wegen der Fraktur am Bein operiert. Es handelte sich laut ihrer Vertreterin um einen orthopädischen Eingriff, der ihr Bein stabilisierte. Lebensgefahr bestehe keine, aber die Wintersportlerin werde auf der Intensivstation überwacht. "Lindsey Vonn hat sich verletzt, befindet sich aber in stabilem Zustand und ist in guten Händen bei einem Team aus amerikanischen und italienischen Ärzten", hieß es am Sonntag in einem Statement auf X.

Welche Auswirkungen Lindseys Sturz auf ihre weitere Karriere haben wird, wird sich noch zeigen. Eigentlich wollte die 41-Jährige ihre Profi-Karriere auf Skiern nach der Olympiade beenden. Doch sie musste den Wettkampf schon unter erschwerten Bedingungen antreten. Kurz vor dem Start stürzte sie und zog sich einen Kreuzbandriss zu. Lindsey entschied sich aber trotz der Verletzung anzutreten. In einer Pressekonferenz vor ihrer ersten Abfahrt erklärte sie: "Mein Knie ist nicht geschwollen und fühlt sich stabil an. Ich weiß, dass ich nicht mehr die gleichen Chancen habe. Aber ich will es versuchen." Ein hohes Risiko, das offenbar fatale Folgen hatte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lindsey Vonn im Januar 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Lindsey Vonn beim Abfahrtstraining, 2026

Anzeige Anzeige