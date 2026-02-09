Todesursache bestätigt: Daran verstarb Catherine O'Hara

Ende Januar ging die Nachricht von Catherine O'Haras (†71) Tod um die Welt. Nun ist bekannt, woran die beliebte Schauspielerin verstarb. Das Los Angeles County Medical Examiner bestätigt heute die offizielle Todesursache. Berichten von TMZ zufolge ist hier eine Lungenembolie aufgelistet. Ursache dessen war wohl eine Darmkrebserkrankung. Zudem verrät die offizielle Sterbeurkunde, dass Catherine bereits eingeäschert und die Urne an ihren Mann Bo Welch übergeben wurde. Darüber hinaus litt der Hollywoodstar offenbar an der seltenen Krankheit Situs inversus. Dabei handelt es sich um eine Fehlbildung der Organe, die gespiegelt zur normalen Anatomie angeordnet sind. Das ist zwar grundsätzlich nicht gefährlich, kann aber Auswirkungen auf bestimmte Krankheiten haben, da manche Symptome in anderer Form auftreten, was Diagnosen erschweren kann.

Über Catherines genauen Zustand unmittelbar vor ihrem Tod ist wenig bekannt. Allerdings bestätigte das Los Angeles Fire Department gegenüber Page Six, dass es am 30. Januar gegen 4:48 Uhr morgens durch einen Notruf zu ihrem Haus in Brentwood gerufen wurde, da sie an Atemnot litt. Da ihr Zustand ernst war, ging der Weg direkt ins Krankenhaus. Ob bereits vor Ort ärztliche Maßnahmen eingeleitet wurden, ist nicht bekannt. Die Ärzte konnten der Kevin – Allein zu Haus-Darstellerin aber nicht mehr helfen. Catherine soll wenig später im Krankenhaus verstorben sein.

Catherine wurde vor allem in beiden "Kevin – Allein zu Haus"-Filmen bekannt. Dort spielte sie die etwas schusselige Mutter, die ihren Sohn in der Weihnachtszeit zunächst zu Hause und später dann in New York vergisst. In der Rolle des kleinen Kevin wurde damals Macaulay Culkin (45) zum Kinderstar. Den Schauspieler nahm der Tod seiner Film-Mama sehr mit, wie er in einem Instagram-Post verdeutlichte: "Mama. Ich dachte, wir hätten Zeit. Ich wollte mehr. Ich wollte neben dir auf einem Stuhl sitzen. Ich habe dir zugehört, aber ich hatte noch so viel mehr zu sagen." Neben den beliebten Weihnachtsfilmen war Catherine lange Teil der Serie "Schitt's Creek" – für ihre Rolle als Moira Rose bekam sie 2020 sogar einen Emmy.

Anzeige Anzeige

Getty Images Catherine O'Hara, 2019 in Beverly Hills

Anzeige Anzeige

Getty Images Catherine O'Hara bei den 77. Primetime Emmy Awards im Peacock Theater in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Catherine O'Hara und Macaulay Culkin, "Kevin - Allein zu Haus"-Mutter und Sohn