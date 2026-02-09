Ines wird Eins: Schwedische Royals teilen entzückendes Foto

Kinderjubel im schwedischen Königshaus: Prinzessin Ines hat ihren ersten Geburtstag gefeiert – und dazu gab es ein neues, zuckersüßes Porträt direkt aus dem Palast. Am 7. Februar teilten Prinzessin Sofia (41) und Prinz Carl Philip (46) das Bild auf ihrem offiziellen Instagram-Kanal. "Heute feiern wir unseren kleinen Sonnenschein Ines, die 1 Jahr alt wird", schwärmten die stolzen Eltern. Die Aufnahme zeigt Ines in einem pastellblauen Kleid mit weißen Rüschen, fröhlich in die Kamera lächelnd. Gefeiert wurde im Kreis der Familie, mit ihren Eltern und den drei großen Brüdern Alexander (9), Gabriel (8) und Julian (4). Ines steht auf Platz acht der schwedischen Thronfolge.

Unter dem Instagram-Post hagelte es Glückwünsche aus aller Welt. "Happy Birthday, kleine Prinzessin! Gott segne dich", schrieb ein Fan. Ein anderer kommentierte: "Sie ist so schön!" Für Sofia und Carl (79) Philip ist das Teilen privater Familienmomente längst Tradition. Kurz nach der Geburt zeigten sie rührende Fotos ihres "perfekten Quartetts", auf denen die Brüder ihre Schwester bestaunten. Bei der Taufe im vergangenen Juni in der Schlosskirche von Drottningholm stand die ganze Familie zusammen, darunter König Carl Gustaf und Königin Silvia (82), ebenso wie Kronprinzessin Victoria (48) mit Estelle (13) und Oscar (9). Der kleine Royal trägt zwar keinen Titel mit der Anrede "Königliche Hoheit", gehört aber selbstverständlich zur engen Familie – eine Folge der Entscheidung des Königs, die offiziellen Rollen klarer zu fassen. In seiner Weihnachtsansprache gab er bekannt: "Mit dieser Entscheidung wollte ich klarstellen, wer innerhalb der Königsfamilie in Zukunft als offizieller Vertreter Schwedens fungieren wird. (...) Ich hoffe, dass dies meinen Enkelkindern helfen wird, wenn sie sich irgendwann ihre eigene Zukunft aufbauen."

Privat geben Sofia und Carl Philip ihren Kindern viel Raum für Normalität. Die Prinzessin engagiert sich mit ihrer Stiftung stark gegen Mobbing und für sicheres Aufwachsen im Netz, während der Prinz als Designer arbeitet und seine Leidenschaft für Form und Funktion auch in Familienfotos spürbar wird. Die drei Brüder gelten als eingeschworenes Team, das bei offiziellen Momenten gern im Partnerlook erscheint und im Alltag den Spielekameraden für die kleine Schwester gibt. Schon bei der Taufe zeigte sich, wie sehr Ines die Herzen im Sturm erobert: Ein früherer Gruß der Eltern mit einem strahlenden Taufbild verbreitete sich rasant online – ein Vorgeschmack auf die nun erneut ausgelöste Welle an Herz-Emojis und Gratulationen zum ersten großen Ehrentag der jüngsten Prinzessin.

Instagram / prinsparet Prinzessin Ines feiert Geburtstag

Instagram / prinsparet Prinz Alexander, Prinz Gabriel und Prinz Julian mit Prinzessin Ines, Februar 2025

Getty Images Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip von Schweden