Verraten: So stellt sich Leony ihren zukünftigen Partner vor

Leony (28) hat ganz offen über ihr Liebesleben gesprochen – und dabei klargemacht, was ein potenzieller Partner mitbringen sollte. Die Sängerin verriet auf einem Event im Gespräch mit Promiflash zuletzt, dass sie noch immer Single ist und sich Zeit lässt. Auf die Frage nach ihrem Typ Mann antwortete sie mit einem Lächeln und klaren Vorstellungen. Es gehe ihr nicht um Status oder Szenezugehörigkeit, sondern um Charakter und Energie im Alltag. Wer sie erobern will, braucht mehr als ein gutes Profilbild.

Konkreter wurde die Musikerin mit einer kleinen Eigenschaftsliste: "Humorvoll, witzig, klug, charmant. Der müsste einen Drive haben im Leben", sagte Leony im Interview. Dieser "Drive" könnte sich in Tatendrang, Zielstrebigkeit und Lust auf Neues zeigen. Ob der Richtige aus dem Musikbusiness kommt, ist ihr egal. "Aus der Musikbranche müsste er nicht unbedingt sein", stellte sie klar. Entscheidend sei, dass man zusammen lache, sich auf Augenhöhe begegne und sich gegenseitig motiviere. Für die Bühne brauche sie niemanden an ihrer Seite – wichtiger ist ihr Rückenwind im Privatleben.

Schon im März vergangenen Jahres hatte Leony im Interview mit Bild durchblicken lassen, wie wichtig ihr traditionelle Werte in einer Beziehung sind. Die Sängerin betonte damals, dass sie sich eine "Oldschool Love" wie bei ihren Eltern wünscht: "Die beiden halten zusammen, auch wenn es mal schwierig wird", erklärte sie stolz. Höflichkeit und gegenseitiger Respekt seien für sie das A und O. Dating-Apps wie Tinder kommen für sie deshalb nicht infrage. "Mir sind Anstand und gewisse Werte extrem wichtig bei einem Mann. Wir reden zu Recht heute sehr intensiv über Gleichberechtigung. Doch ich mag es auch, wenn der Mann mir den Vortritt lässt oder mich zum Essen einlädt", stellte die 28-Jährige klar.

Getty Images Leony bei den Glamour Women Of The Year Awards, Berlin 2025

Getty Images Leony im Dezember 2021 in Leipzig

Getty Images Leony, Sängerin