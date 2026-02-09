TikTok-Star Alix Earle verteidigt Auftritt bei Super Bowl

Alix Earle (25) hat ihren großen Moment in der Halbzeitshow des Super Bowl erlebt – und ihn kurz darauf verteidigt. Die TikTok-Queen stand in San Francisco während Bad Bunnys (31) Performance in der Kulisse "La Casita" auf der Bühne, einer Inszenierung im Stil eines traditionellen Hauses aus Puerto Rico – der Heimat von Bad Bunny. Gemeinsam mit Stars wie Pedro Pascal (50), Karol G (34), Cardi B (33) und Jessica Alba (44) war Alix Teil des prominent besetzten Sets, das der Musiker in Anlehnung an seine Residency konzipiert hatte. In einem Video von ihrem Spieltag-Erlebnis zeigte die Influencerin Eindrücke vom Stadionbesuch und der Show – und lieferte wenig später eine klare Antwort an Kritiker.

Unter Alix’ Clip sammelten sich Kommentare, in denen ihre Präsenz in "La Casita" hinterfragt wurde. Ein Nutzer schrieb: "Du hast deine Plattform und deine Stimme nie für die Botschaften genutzt, die Bad Bunny sendet. Das ist unglaublich und unverdient." Alix reagierte direkt und hielt dagegen. "Ich habe Herz und zu diesem Auftritt eingeladen zu werden, war eine unglaubliche und ganz besondere Erfahrung", schrieb sie in ihrer Antwort, die Just Jared dokumentierte. Der Rapper selbst nutzt seine Reichweite seit Längerem, um Missstände anzuprangern – zuletzt richtete er sich öffentlich gegen ICE-Beamte, die Präsident Trump zuletzt nach Minnesota schickte. Dass Alix in seiner Hommage an Puerto Rico auftauchte, sorgte dennoch für Diskussionen in ihrer Kommentarspalte, während die Show wegen der Starpower viral ging.

Abseits des Rampenlichts beim Halftime-Spektakel verbrachte Alix das Football-Finale in einer großen Freundesrunde in einer Suite im Stadion. Die Influencerin, die mit offenen Einblicken in ihren Alltag Millionen Fans erreicht, setzte am Super-Bowl-Wochenende sichtbar auf ihren Kreis aus Vertrauten. Zuletzt gab es Gerüchte um einen Flirt mit Tom Brady (48), den sie laut TMZ wohl auf einer Silvesterparty kennengelernt hatte. Zwar war die NFL-Legende auch vor Ort, doch ihre Wege kreuzten sich an diesem Abend nicht öffentlich. Auf Social Media zeigte sich Alix gewohnt fröhlich, teilte Gruppenmomente und Reise-Schnappschüsse – und machte deutlich, dass der Auftritt in "La Casita" für sie vor allem eines war: ein besonderes Erlebnis, das sie mit ihren Followern teilen wollte.

Getty Images Alix Earle bei Super Bowl LX im Levi’s Stadium, Februar 2026

Getty Images Bad Bunny tritt in der Apple Music Halftime Show beim Super Bowl LX im Levi’s Stadium auf, Februar 2026

Getty Images Alix Earle posiert im Februar 2024 bei den Grammy Awards in Los Angeles

