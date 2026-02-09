Lisa Marie & Furkan Akkayas Baby ist unerwartet verstorben

Erst im September vergangenen Jahres wurden Lisa Marie (24) und Furkan Akkaya (25) zum zweiten Mal Eltern. Jetzt hat die kleine Familie traurige Neuigkeiten: Der kleine Xavi ist plötzlich verstorben. "Der kleine Xavi ist heute Morgen unerwartet und plötzlich von uns gegangen. Akka, Emilio und ich brauchen unsere Zeit, um zu realisieren, was passiert ist und bitten euch darum, uns und auch unsere Angehörigen mit Fragen zu verschonen", informiert die Influencerin ihre Community in einer Instagram-Story. Weiter erklärt sie: "Wir sind immer noch im kompletten Schockzustand und melden uns, sobald wir können. Wir realisieren das Ganze noch gar nicht."

Über ihre Story bittet Lisa Marie auch ihre Freunde und Bekannten, ihr und ihrem Mann vorerst keine Nachrichten zu schreiben. Die beiden seien aktuell nicht in der Lage, zu sprechen. "Unsere Gedanken sind bei dir, unser kleiner Engel, und bitte, bitte, bitte pass von oben auf deinen Bruder auf und grüß alle im Himmel von uns, mein Hase. Wir lieben dich unendlich, Xavi. Mama und Papa", schließt sie ihren Post. Es folgt ein Schwarz-Weiß-Video, in dem Papa Akka mit dem kleinen Xavi kuschelt und albert. Zu einem weiteren Babyfoto fasst Lisa Marie noch einmal ihre Gedanken in Worte: Vier Monate... und nun bist du nicht mehr da... so unerwartet. Mein schlimmster Albtraum wurde Realität. Wie soll ich das überleben, wie schafft man das? Ich wünschte, ich hätte dich noch mal in meinem Arm... warm und kuschelig."

Der kleine Xavi erblickte vergangenen September das Licht der Welt. Während der gesamten Schwangerschaft nahmen Lisa Marie und Akka ihre Fans mit auf die Reise. Kurz vor der Entbindung teilten sie ihren Fans schon mit, dass das Baby sich auf den Weg gemacht habe. Wenige Stunden später war es dann so weit. Auf einem Foto grinste der stolze Papa mit dem Baby im Arm in die Kamera und schrieb: "Willkommen, Xavi." Aber auch nach der Geburt teilten die beiden Social-Media-Stars ihr Familienleben mit zwei Kleinkindern im Netz – von gesundheitlichen Problemen beim kleinen Xavi erzählten sie zuletzt nichts. Die Gründe für den frühen Tod des Kindes werden die beiden sicher zu gegebener Zeit verraten.

Instagram / lisa.straube Furkan und Lisa Akkaya, Januar 2025

Instagram / lisa.straube Furkan Akkaya und sein Sohn Xavi

