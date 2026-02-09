Vogue Williams' Sohn (3) bricht sich das Schlüsselbein

Schreckmoment bei Vogue Williams (40): Die Reality- und Radio-Persönlichkeit fuhr am Wochenende mit ihrem jüngsten Sohn Otto in die Notaufnahme des Chelsea and Westminster Hospitals in London, nachdem der Dreijährige sich das Schlüsselbein gebrochen hatte. Mit dabei war Ehemann Spencer Matthews (37). Auf Instagram zeigte Vogue am Sonntagabend (8. Februar) ein Foto von Otto im Behandlungsraum, lächelnd und tapfer mit Armschlinge. "Was für ein Wochenende! Am Ende in der Notaufnahme mit Otto und einem gebrochenen Schlüsselbein. Otty sagt uns die ganze Zeit, es sei nicht gebrochen, es sei besser!", schrieb sie. Der Vorfall passierte am Wochenende in London, Details zum Hergang behielt die Moderatorin laut der Daily Mail für sich.

In ihrer Story bedankte sich Vogue ausdrücklich beim Krankenhaus-Team. "Die Mitarbeitenden im Chelsea Westminster sind großartig und sind durch alle durchgeflogen… sehr beeindruckt und dankbar", so ihr Lob. Dazu setzte sie augenzwinkernd hinterher: "Play-Doh macht alles wieder gut!" Nach dem Besuch der Notaufnahme gab es für den kleinen Patienten eine besondere Belohnung: Ein Abstecher zur Chelsea Farm auf der Fulham Road, "weil Otto nach dem Krankenhaus hingehen durfte, wohin er wollte", verriet sie. Unter dem Post sammelten sich rasch Genesungswünsche von Freundinnen und Fans, darunter Schauspielerin Catherine Tyldesley (42) und Shirlie Kemp, die hofften, Otto gehe es bald besser. Vogue und Spencer haben neben Otto auch Theodore und Gigi, die beiden älteren Geschwister, und heirateten 2018.

Privat zeigte die Familie zuletzt viel Zusammenhalt. Erst vor Kurzem hatte Spencer in einem Clip aus dem Podcast "The Entrepreneur Experiment", den er bei Instagram teilte, seiner Frau rührende Worte gewidmet: "Sie ist eine unglaubliche Mutter … ich bin privilegiert und stolz, dass sie meine Frau ist", sagte er. Vogue wiederum sprach in ihrem Podcast "Vogue and Amber" offen über den Abschied von ihrem geliebten Hund Winnie, der nach 14 gemeinsamen Jahren zuhause an ihrer Seite starb. Die Moderatorin beschrieb die Trauer als Moment, in dem es sich "wie ein gebrochenes Herz" angefühlt habe. Zwischen Sendeterminen, Familienalltag und solchen persönlichen Momenten zeigt die Irin immer wieder, wie eng die Bande in ihrer Familie sind – und wie schnell nach einem Schrecken ein tapferes Lächeln zurückkehren kann.

Instagram / voguewilliams Vogue Williams und Spencer Matthews mit ihren Kids

Instagram / voguewilliams Otto, Sohn von Vogue Williams

Instagram / voguewilliams Spencer Matthews und Vogue Williams mit ihrem Hund Winnie