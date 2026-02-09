Gil gibt zu: Er wollte im Dschungel nicht über Skandal reden

Gil Ofarim (43) zog mit einem großen Stempel ins Dschungelcamp, denn der Gerichtsskandal vor einigen Jahren hing ihm noch nach. Das Thema war omnipräsent im Camp. Der Sänger selbst sagte dazu aber nur sehr wenig, angeblich, weil er nicht dürfe. Im Wiedersehen gibt er nun aber auch zu: Er wollte auch gar nicht darüber reden. "Mein Privatleben, das behalte ich für mich. Es gibt Sachen, über die mag ich nicht reden, und es gibt Dinge, über die darf ich nicht reden", erklärt er. Gil sei sich bewusst, dass der Skandal ihn vermutlich für den Rest seines Lebens begleiten wird. Deshalb betont er: "Das Einzige, worum ich bitte, ist, dass es irgendwann weitergeht und ich eine zweite Chance bekomme. Ich darf über viele Dinge nicht reden, und ich möchte über manche Dinge auch nicht reden."

Was viele wohl missverstanden hätten, war, dass Gil nicht wegen des Skandals in den Dschungel einziehen durfte. Moderatorin Sonja Zietlow (57) erklärte, dass der 43-Jährige schon in den vergangenen Jahren immer wieder angefragt worden sei – und zwar als Gil der Sänger. Zusätzlich zähle für die Show in erster Linie sein Verhalten im Camp, und das sei vorbildlich gewesen. Dass er sich nichts vorzuwerfen hat, findet auch der Musiker selbst: "Ich finde, Taten sprechen mehr als Worte. Ich habe alles getan, um ein Teamplayer zu sein, bei mir zu bleiben, ein Gentleman zu sein, an die anderen zu denken. Ich hatte keine Strategie."

Dennoch ist Gils Sieg umstritten. Während viele ihm den Rücken stärken, sehen andere seine Krone als unverdient an. Manche vermuteten sogar ein manipuliertes Ergebnis. Als RTL nun aber die offiziellen Zahlen beim Zuschauer-Voting der gesamten Staffel veröffentlichte, wurde deutlich: Gil lag fast die ganzen zwei Wochen vorne. Aus der Pressemitteilung ging hervor, dass der ehemalige Let's Dance-Kandidat im Finale mit beeindruckenden 66,93 Prozent gewann. Zwischen ihm und der Zweitplatzierten Samira Yavuz (32) war ein großer Abstand: Samira bekam 33,07 Prozent der Stimmen.

RTL Gil Ofarim im Dschungelcamp 2026

RTL Gil Ofarim, Dschungelcamp 2026