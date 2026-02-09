Dschungel-Wiedersehen: Ariel reflektiert sich und zeigt Reue

Beim Wiedersehen des Dschungelcamps treffen die Camper nach der Krönung des diesjährigen Dschungelkönigs erstmals wieder aufeinander. An einer Kandidatin gab es 2026 kein Vorbeikommen – Ariel mischt mit ihrer provokanten Art das ganze Camp auf. Ihre verbalen Entgleisungen waren natürlich auch beim Wiedersehen Thema. Und was für viele sicher überraschend kam: Das Reality-Sternchen sah ein, hier und da über die Stränge geschlagen zu haben. "Ich bin auch ein selbstreflektierter Mensch. Ich habe die Folgen noch nicht geguckt, aber ich kann im Nachhinein sagen: Ich habe übertrieben", erklärt Ariel.

Vor allem Dschungelkönig Gil Ofarim (43) hatte sie aufgrund seiner kontroversen Vergangenheit im Fadenkreuz. In der Wiedersehens-Show erklärt Ariel aber, dass sie lediglich eine Antwort von ihm wollte. Da er aber nichts sagen konnte und wollte, habe sie das sauer gemacht: "Mir war wichtig, meine Stimme zu erheben. Nicht gegen einen Menschen, ich wollte nicht, dass du dich gemobbt oder so etwas fühlst. Sondern für die Werte, für die ich einstehe." Mittlerweile sei Ariel vor allem eines klargeworden: Die Art und Weise, mit der sie ihre Meinung äußert, sei nicht immer zielführend. Ariel habe erkannt, dass sie ihre Ansichten besser verständlich machen könne, wenn sie ihre Worte mit mehr Bedacht wählt. Daran wolle sie arbeiten.

Tatsächlich wurde Ariel im Camp nicht müde, Gil auf seinen Gerichtsskandal anzusprechen. Zwar feuerte sie ab und zu auch gegen Eva Benetatou (33) oder Hardy Krüger jr. (57), aber Gil blieb ihr Hauptziel. In Rage bezeichnete sie den Sänger sogar mehrfach als Verbrecher. Da er aber nicht verurteilt wurde, sondern das Verfahren eingestellt wurde, ist der Ausdruck nicht korrekt. Da stellte sich vielen die Frage, ob das rechtliche Konsequenzen für die Schweizerin haben könnte. Bei einer Pressekonferenz in Anwesenheit von Promiflash bleibt Gil nach seinem Sieg gelassen: "Ich denke überhaupt nicht daran [...]. Ich habe keine Ahnung. Am Ende des Tages ist es einfach eine Fernsehshow und ich habe mir da gar nicht die Frage gestellt."

RTL Ariel im Dschungelcamp 2026

RTL Gil Ofarim und Ariel, Dschungelcamp 2026

RTL Gil Ofarim, Dschungelcamp 2026