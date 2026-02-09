Kendall Jenner tanzt unbeholfen bei Ex Bad Bunnys Show

Kendall Jenner (30) hat am Sonntagabend im Levi’s Stadium in Santa Clara für einen stillen Aufreger gesorgt: Ausgerechnet in ihrer VIP-Loge musste das Model mit ansehen, wie Ex-Freund Bad Bunny (31) die Halbzeitshow des Super Bowl LX dominierte – und wirkte dabei sichtlich unbeholfen. Neben Kendall stand Hailey Bieber (29), die ihre Hand hielt, während die beiden nur leicht im Takt wippten. Lächeln? Fehlanzeige. Mitsingen? Ebenfalls nicht. Kendall, im schwarzen Crop-Top und Jeans, blickte starr nach vorn, Hailey, in Jeans und weißer, flauschiger Pufferjacke, verfolgte ihre Freundin aufmerksam. Mit wem kam Kendall? Gesichtet wurde sie im Stadion mit Rapper 21 Savage (33) – was genau dahinter steckt, blieb offen.

Während Bad Bunny mit einem Hit-Feuerwerk aus "Tití Me Preguntó", "Yo Perreo Sola" und "DtMF" das Stadion zum Beben brachte, schwappte die Stimmung sichtbar nicht bis in Kendalls Loge. Laut Aufnahmen von Page Six beschränkte sich ihr "Tanz" auf ein unsicheres Hüftwippen, Hailey wich ihr kaum von der Seite. Auch prominente Gäste rund um die Bühne – darunter Cardi B (33), Jessica Alba (44), Karol G (34), Pedro Pascal (50), Alix Earle (25) und Young Miko – tanzten ausgelassen, während Kendall und die Influencerin zurückhaltend blieben. Der Auftritt selbst war eine augenzwinkernde Liebeserklärung an Puerto Rico, mit Anspielungen auf Tanz, Essen, Familie, Landwirtschaft, Handwerk, Spiele und die Folgen von Hurrikan Maria. Lady Gaga (39) tauchte überraschend in Blau, den Farben der Puerto-Rico-Flagge, auf und performte "Die with a Smile" mit Bruno-Mars-Referenz, während Ricky Martin (54) mit "Lo Que Pasó a Hawaii" für ein weiteres Wow sorgte.

Die Vorgeschichte macht den Moment umso brisanter: Kendall und Bad Bunny wurden im Februar 2023 erstmals zusammen gesichtet, knutschten sechs Monate später bei einem Drake (39)-Konzert und trennten sich noch vor Jahresende. "Kendall und Bad Bunny haben zuletzt ihr eigenes Ding gemacht, es ist langsam im Sande verlaufen", zitierte Entertainment Tonight damals eine Quelle. Im Mai 2024 folgte ein kurzes Liebes-Comeback: "Sie saßen am selben Tisch, lachten, flirteten. Sie streichelte seinen Kopf", berichtete Page Six über eine Met-Gala-Afterparty. Kurz darauf wurden beide nach einem Dinner in Miami erwischt, im Juni zeigten sie sich bei Vogue World: Paris sogar in passenden Looks. Im September 2024 dann das erneute Aus. Kendall, die Reality- und Social-Media-Ikone, zieht sich in solchen Momenten gerne auf ihren engen Freundeskreis zurück – Hailey gehört seit Jahren dazu und ist bei großen Events oft an ihrer Seite.

Aliah Anderson/Getty Images, Jamie McCarthy/Getty Images Collage: Kendall Jenner und Bad Bunny

Getty Images Bad Bunny bei der Apple Music Super Bowl LX Halftime Show im Levi’s Stadium, Santa Clara, 8. Februar 2026

Getty Images Kendall Jenner und Bad Bunny, Mai 2023