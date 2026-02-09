Furkan Akkaya äußert sich zum plötzlichen Tod seines Sohnes

Reality-TV-Star Furkan Akkaya (25) und seine Ehefrau Lisa Marie (24) stehen unter unfassbarem Schock: Ihr kleiner Sohn Xavi ist plötzlich und unerwartet gestorben. Die traurige Nachricht teilte das Paar vor wenigen Stunden mit der Öffentlichkeit, nun nimmt Furkan mit emotionalen Worten Abschied. Auf Instagram veröffentlicht der Realitystar mehrere Fotos und Videos, auf denen er eng an seinen Sohn gekuschelt zu sehen ist. Begleitet werden die Aufnahmen von bewegenden Abschiedsworten, in denen Furkan seiner Trauer Ausdruck verleiht: "Papa liebt dich über alles, mein Engel, und ich weiß, dass du von oben runter siehst. Ich vermisse dich jetzt schon so unendlich."

In seiner langen Botschaft macht der Ex Temptation Island VIP-Kandidat deutlich, wie sehr ihn der plötzliche Verlust erschüttert hat. "Mein schöner Schatz, ich vermisse dich jetzt schon so unendlich. Du wurdest mir so plötzlich weggenommen. Papa wird dich nie vergessen und dich eines Tages im Himmel besuchen. Ruhe in Frieden, mein Engel", heißt es weiter in seinem Post. Er schildert, dass er seinem Sohn die Welt zeigen und ihn aufwachsen sehen wollte, nun aber daran glaube, dass Xavi "an einem besseren Ort" sei. Seine letzten Worte an den kleinen Jungen lauten: "Ich liebe dich für immer."

Kurz zuvor hatten Akka und Lisa Marie ihren Verlust in einer Instagram-Story öffentlich gemacht: "Der kleine Xavi ist heute Morgen unerwartet und plötzlich von uns gegangen. Akka, Emilio und ich brauchen unsere Zeit, um zu realisieren, was passiert ist und bitten euch darum, uns und auch unsere Angehörigen mit Fragen zu verschonen." Sie schilderte weiter: "Wir sind immer noch im kompletten Schockzustand und melden uns, sobald wir können. Wir realisieren das Ganze noch gar nicht." Lisa Marie bat Freunde und Bekannte außerdem darum, vorerst auf Nachrichten zu verzichten, da sie und die Familie aktuell nicht in der Lage seien, zu sprechen.

Anzeige Anzeige

Instagram / akkaakkaya Furkan Akkaya, "Too Hot To Handle: Germany"-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Furkan Akkaya und sein Sohn Xavi

Anzeige Anzeige

Atalency Lisa Marie Akkayas Sohn Emilio mit seinem Bruder Xavi, September 2025