James Van Der Beek macht seine Darmkrebsdiagnose öffentlich

Bei dem Schauspieler James Van Der Beek (47) wurde Darmkrebs diagnostiziert. Diese erschütternde Nachricht erzählt der "Dawson's Creek"-Star im Interview mit People. "Ich habe mich privat mit dieser Diagnose auseinandergesetzt und Schritte unternommen, um sie mit der Unterstützung meiner unglaublichen Familie zu bewältigen", gibt James zu. Dennoch erklärt er, dass er sich trotz der Diagnose optimistisch fühlt: "Es gibt Grund zur Hoffnung."

Während Details zur Behandlung von James bisher nicht veröffentlicht wurden, ist bekannt, dass er sich in ärztlicher Betreuung befindet und sich darauf konzentriert, gesund zu werden. Sein enger Familienkreis steht ihm zur Seite. Vor allem seine Frau Kimberly, mit der er seit 2010 verheiratet ist, ist für ihn da. Gemeinsam haben sie sechs Kinder.

James ist vielen vor allem durch seine Rolle in der Kultserie "Dawson's Creek" bekannt, die ihn in den späten 90er-Jahren zum Teenie-Idol machte. Nach der Serie spielte er in verschiedenen Filmen und TV-Produktionen mit und sorgte auch als Teilnehmer bei Dancing with the Stars für Schlagzeilen. Privat ist James für seine Liebe zu großen Familien bekannt. Zusammen mit seiner Familie zieht er sich gerne auf ihre Ranch in Texas zurück, wo James auch seine kreative Seite mit Schreiben und der Produktion eigener Projekte auslebt.

Getty Images James Van Der Beek, 2020

Getty Images James Van Der Beek mit seiner Frau Kimberly

