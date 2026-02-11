James Van der Beek: Seine letzten Momente im Rampenlicht

Hollywood trauert um James Van der Beek (†48). Seine Frau Kimberly bestätigte auf Instagram, dass der beliebte Schauspieler im Alter von 48 Jahren einem Darmkrebsleiden erlegen ist. Nur wenige Monate vor seinem Tod zeigte sich der Dawson's Creek-Star noch in der Öffentlichkeit. Im Juli 2025 besuchte er gemeinsam mit seiner Frau die "Today Show" in New York City. Zuvor setzte er im Mai auf dem roten Teppich bei der Premiere der Serie "Overcompensating" für Prime Video einen letzten glamourösen Akzent. Dort posierte er strahlend mit Serienmacher Benito Skinner und Kollegin Connie Britton (58).

In einem weiteren öffentlichen Moment aus dem Jahr 2025 hatte James mit einer Videobotschaft an einem Treffen der ehemaligen "Dawson's Creek"-Besetzung teilgenommen. Geplant war ursprünglich eine persönliche Teilnahme, doch ein Magenvirus zwang ihn dazu, kurzfristig abzusagen. James wollte sich daraufhin wenigstens virtuell bei den Fans melden. Die Zuschauer bemerkten damals, wie verändert er auf dem Video wirkte, und sorgten sich seither vermehrt um seinen Gesundheitszustand.

Hinter den Kulissen bestimmte die Krankheit längst seinen Alltag. James sprach im vergangenen Jahr offen darüber, wie sehr ihn der Krebs aus seinem gewohnten Leben riss. Die Familie war für ihn der wichtigste Halt. Wenn James nicht vor der Kamera stand, verbrachte er seine Zeit am liebsten mit den Kindern, mit gemeinsamen Spielen, Ausflügen oder stillen Momenten im Garten. Auch in seinen emotionalen Posts machte der Schauspieler deutlich, wie sehr ihn diese Nähe trug – und dass er jeden verbleibenden Tag mit seinen Liebsten bewusst auskosten wolle. Trotz der Schwere seiner Krankheit und dem Leid, das damit einherging, blieb er ein liebevoller Ehemann und Vater, der sein Leben – so schwer es zuletzt auch war – mit Hingabe lebte.

Getty Images James Van Der Beek, Mai 2025

Getty Images James Van Der Beek, Connie Britton und Benito Skinner bei der Premiere der Prime-Video-Serie "Overcompensating" im Hollywood Palladium, Mai 2025

