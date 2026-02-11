Vater von sechs Kindern: James Van der Beeks (†48) Familie

James Van der Beek (†48), der als Dawson Leery in der Kultserie Dawson's Creek eine ganze Generation geprägt hat, ist am 11. Februar 2026 im Alter von nur 48 Jahren gestorben. Der Schauspieler hatte über zwei Jahre lang gegen Darmkrebs im dritten Stadium gekämpft, den er zunächst geheim hielt und erst im November 2024 öffentlich machte. Seine Familie bestätigte die traurige Nachricht auf Instagram mit den Worten: "Unser geliebter James David Van der Beek ist heute Morgen friedlich von uns gegangen. Er begegnete seinen letzten Tagen mit Mut, Glauben und Anmut." In seinen letzten Monaten hatte sich sein Zustand zunehmend verschlechtert. Bei der Reunion der "Dawson's Creek"-Stars sprang Kimberly für ihn ein.

James und Kimberly lernten sich 2009 auf einer Gruppenreise nach Israel kennen – ausgerechnet in einem Moment, in dem James seinem Kumpel gerade erklärte, dass er endlich bereit für die große Liebe sei. Wie er auf Instagram beschrieb: "Ich war mitten in einer Offenbarung, als eine Stimme uns unterbrach, um meinem Freund eine Frage zu stellen. Ich war genervt. Wer zum Teufel störte hier meinen Moment?" Es war die damals 28-jährige Kimberly, die ironischerweise überhaupt keine Beziehung suchte. Doch schon sechs Monate später wohnten die beiden zusammen, und wenig später erwarteten sie ihr erstes Kind. Kimberly gestand später freimütig, dass sie nur zwei Tage nach ihrem Einzug bei James schwanger geworden war. Im August 2010 heiratete das Paar in einer kleinen Zeremonie in Israel, Kimberly im siebten Monat schwanger. Tochter Olivia kam im September zur Welt, benannt nach einem Olivenbaum, der dem Paar in Israel ans Herz gewachsen war. In den Jahren darauf folgten Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn und schließlich Nesthäkchen Jeremiah, der 2021 als einziges Kind auf der texanischen Ranch der Familie geboren wurde.

Der Weg zur sechsköpfigen Kinderschar war alles andere als leicht. Zwischen den Geburten erlitt Kimberly insgesamt fünf Fehlgeburten, darunter zwei besonders traumatische Spätverluste in der 17. Schwangerschaftswoche. Der erste davon ereignete sich 2019, als James gerade bei "Dancing With the Stars" vor Millionenpublikum tanzte, der zweite im Sommer 2020. Das Paar entschied sich danach, Los Angeles hinter sich zu lassen. Kimberly erklärte gegenüber City Lifestyle damals: "Wir brauchten einen Szenenwechsel, wir mussten in die Natur eintauchen, wir mussten unsere Körper heilen, unsere Herzen, unsere Seelen." In Texas fand die Familie neuen Halt – und mit dem überraschenden Wunder-Baby Jeremiah auch neues Glück. Noch an seinem 15. Hochzeitstag im August 2025 widmete James seiner Frau eine öffentliche Liebeserklärung, die im Rückblick wie ein Abschied klingt: "Du bist der außergewöhnlichste Mensch, den ich je getroffen habe. Du hast nicht nur mein Leben gerettet – du hast mir gezeigt, was es heißt zu leben."

Anzeige Anzeige

Getty Images James Van Der Beek mit zwei seiner Kinder im April 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / vanderjames James Van Der Beek mit seiner Frau Kimberly und seinen sechs Kids im Juni 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / vanderjames Kimberly und James Van Der Beek im August 2024