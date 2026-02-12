Nach zwei Jahren: Comeback von Fanliebling bei "The Rookie"

Officer Aaron Thorsen ist zurück! Nach beinahe zwei Jahren Abwesenheit feiert die beliebte Figur aus der Serie "The Rookie" in der fünften Episode der achten Staffel ein mit Spannung erwartetes Comeback. Zuletzt war Aaron, gespielt von Tru Valentino, im Finale der sechsten Staffel zu sehen. Damals hatte die Handlung seinen Wechsel nach North Hollywood erklärt. Nun ist er aber wieder Teil der Mid-Wilshire Division, genauer gesagt einer Sonderkommission, die von Lieutenant Wade Grey einberufen wurde. Gemeinsam mit Monica Stevens, porträtiert von Bridget Regan (44), und dem FBI arbeitet das Team daran, ein gefährliches kriminelles Telefonnetzwerk zu stoppen. Aaron spielt dabei eine Schlüsselrolle, denn er liefert die entscheidende Idee, um das Netz zu isolieren.

Doch Aaron ist nicht der einzige Rückkehrer, der in dieser Staffel für Überraschungen sorgt. Bereits in der dritten Folge trafen Fans auf Seth Ridley, gespielt von Patrick Keleher, der als berüchtigter Lügner in der Polizeiausbildung Schlagzeilen machte. Laut Serienschöpfer Alexi Hawley soll Seth in Staffel acht mehrfach auftauchen und für Unterhaltung sorgen. Ob das auch für Officer Aaron gilt, bleibt abzuwarten. In der neuesten Folge jedenfalls beweist er sich nach seinem Comeback als unverzichtbarer Teil des Teams und zeigt, dass seine Rückkehr goldrichtig war.

Die Rückkehr von Aaron ist für Fans ein echtes Highlight, da seine Abwesenheit für viele eine Lücke hinterlassen hatte. Tru, der 2020 zur Serie stieß, hat sich schnell in die Herzen des Publikums gespielt. Seine Schauspielleistung in der Rolle des charmanten und engagierten Officers sorgte dafür, dass er zu einem Fanliebling wurde. Neben der spannenden Handlung, die das Comeback mit sich bringt, sorgt das Wiedersehen mit Aaron auch für Nostalgie und Hoffnung auf weitere Auftritte in der Zukunft. Ob dies tatsächlich geschieht, bleibt jedoch abzuwarten, wie Autor Alexi bereits andeutete. Fest steht aber, dass "The Rookie" mit dieser Entscheidung einen vollen Treffer gelandet hat.

Getty Images Richard T. Jones, Afton Williams, Nathan Fillion, Alyssa Diaz, Titus Makin Jr.

Disney/Raymond Liu / © 2024 Lions Gate Television, Inc. And Abc Signature. All Rights Reserved Tru Valentino als Officer Aaron Thorsen in "The Rookie", Staffel 6

Disney/Mike Taing / © 2024 Disney. All rights reserved. Richard T. Jones und Patrick Keleher in "The Rookie", Staffel 7

