ZDF-Serie "Rosenheim-Cops" überrascht mit einem neuen Team

Echte Fans der Rosenheim Cops sind personelle Wechsel im Kommissariat ja gewohnt – doch die neueste Folge "Ein unbequemer Nachbar" hält eine ganz besondere Überraschung bereit: Erstmals ermitteln die Kommissare Julia Beck (Michaela Weingartner, 35) und Kilian Kaya (Baran Hêvî) gemeinsam zu einem Fall. Da Julias eigentlicher Partner Anton Stadler (Dieter Fischer, 54) verhindert ist, müssen die beiden als neues Duo ran – ein echtes Highlight für die Fans, da diese Konstellation laut Kino.de so noch nie zu sehen war. Wer das Debüt erleben will, sollte sich den 17. Februar um 19:25 Uhr im ZDF vormerken oder vorab in der Mediathek vorbeischauen, um sich die neuen Folgen anzusehen.

Dass diese neue Dynamik (Achtung, Spoiler!) für ordentlich Zündstoff und Lacher sorgt, wird spätestens beim ersten Aufeinandertreffen im "Times Square" deutlich. Da Kilian überhaupt nicht weiß, wie seine neue Kollegin aussieht, nutzt die sonst eher zurückhaltende Julia die Gunst der Stunde für einen sympathischen Streich: Sie verwickelt ihn in ein Gespräch und tut so, als würde sie seinen Job und seine Identität einfach erraten. Kilian zeigt sich von der vermeintlichen Hellseherin sichtlich beeindruckt und ahnt nicht, dass er gerade von seiner zukünftigen Ermittlungspartnerin an der Nase herumgeführt wird – ein Einstand nach Maß, der beweist, wie viel Potenzial in diesem neuen Duo steckt.

Doch während die neue Ermittler-Konstellation für gute Laune sorgt, mischt sich unter die Freude auch eine ordentliche Portion Wehmut: Diese Staffel ist gleichzeitig die letzte für die kultige Polizeisekretärin Miriam Stockl, denn Schauspielerin Marisa Burger (52) steigt aus der Serie aus. Ob die neuen Team-Konstellationen den Abschiedsschmerz lindern können, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Fest steht: Im bayerischen Revier bleibt es in dieser Saison definitiv spannend!

ZDF/Linda Gschwentner Der "Die Rosenheim-Cops"-Cast

Getty Images Michaela Weingartner beim Sommerempfang des Bayerischen Landtags in Schloss Schleißheim, Juli 2023

ZDF/Linda Gschwentner Igor Jeftić, Baran Hêvî und Max Müller in "Die Rosenheim Cops"