GNTM-Zwillinge wollten schon immer Schauspieler sein

Die Zwillinge Julian und Luka Cidic, bekannt durch ihre Teilnahme bei der Castingshow Germany's Next Topmodel, wagen einen mutigen Karriereschritt. Nach einigen Jahren im Modelbusiness haben sie sich entschieden, ihren Kindheitstraum zu verfolgen und Schauspieler zu werden. Im März ziehen die Brüder nach Berlin, um dort ihre Ausbildung an einer renommierten Schauspielschule fortzusetzen. Im Interview mit Promiflash erzählten sie von ihrer Freude über die neue Chance: "Es hat sich absolut richtig angefühlt", schwärmte Luka. Obwohl sie noch keine großen Projekte in Aussicht haben, sind sie optimistisch.

Im Interview erzählen die Zwillinge, dass der Traum von der Schauspielerei schon lange da war, sie aber keinen richtigen Einstieg gefunden hatten. "Also der Traum, Schauspieler zu werden, war schon immer präsent. Wir wussten nur nicht so richtig, wie wir daran anfangen sollen, um ehrlich zu sein", erklärt Luka gegenüber Promiflash. Er habe früher gedacht, man müsse schon mit 15 oder 16 anfangen, sonst sei es zu spät. Erst als die Brüder sahen, dass viele bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler ebenfalls später gestartet sind, fassten sie neuen Mut: "Dann dachten wir: Okay, wir machen das jetzt einfach. Und es hat sich absolut richtig angefühlt." Julian ergänzt: "Wir sind ja erst nach wie vor in der Schauspielschule, bereiten uns vor, arbeiten an unserem Craft." Konkrete Rollenangebote gebe es noch nicht, doch das sei für sie kein Grund zur Sorge – sie seien erst seit etwa einem Jahr bis anderthalb Jahren dabei und wollten sich erst einmal solide aufbauen. Vor allem Film und Fernsehen haben es den Brüdern angetan, wie Luka erzählt: Theater sei spannend, weil es nur "einen Take" gebe, aber "definitiv eher Film" sei ihr Ziel.

Abseits des Rampenlichts teilen die Brüder einen engen Zusammenhalt. Der Umzug nach Berlin markiert nicht nur den Start in eine neue Karriere, sondern auch einen weiteren Meilenstein in ihrem gemeinsamen Lebensweg. Schon bei GNTM begeisterten sie mit ihrer Teamarbeit und ihrem charismatischen Auftreten. Während das Modeln ihnen den Einstieg in die Unterhaltungsbranche ermöglichte, scheinen sie nun ihre wahre Leidenschaft gefunden zu haben. Die Unterstützung des jeweils anderen gibt beiden die Zuversicht, ihre Schauspielträume zu verwirklichen.

ProSieben/Sven Doornkaat Julian und Luka Cidic bei "Germany's Next Topmodel"

ProSieben/Sven Doornkaat Julian und Luka Cidic, Finalisten bei "Germany's Next Topmodel" 2024

Germany's Next Topmodel, ProSieben Die Finalisten von "Germany's Next Topmodel" 2024